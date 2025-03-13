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Швеция передаст Украине артиллерийские установки и радары на сумму $295 млн

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 13 марта 2025, 17:13
Швеция передаст Украине артиллерийские установки и радары на сумму $295 млн
Иллюстративное фото: Getty Images

В рамках 18-го пакета военной помощи Швеция закупит для Украины самоходные артиллерийские установки Archer и радиолокационные радары контрбатарейной борьбы Arthur на сумму 295 млн миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на шведское правительство

Детали: В рамках военной помощи Украине Швеция закупит 18 САУ Archer и пять радиолокационных станций Arthur, а также вложит средства в оборонное производство Украины, в частности ее САУ "Богдана".

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Дополнительно Швеция намерена присоединиться к "артиллерийской коалиции" в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, говорится в сообщении.

Общая стоимость этой части военного пакета Швеции составляет около 3 миллиардов шведских крон (295 миллионов долларов).

"Украина имеет насущную потребность в артиллерии и артиллерийских боеприпасах. Это было приоритетом для Украины с начала полномасштабного вторжения России. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил это, когда я встречался с ним на выходных", – прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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Как напоминает правительство Швеции, ранее Украина получила восемь артиллерийских установок Archer и одну радиолокационную систему Arthur совместно с Великобританией.

Поставки новых систем Arthur должны начаться в 2025 году, а поставки систем Archer – в 2026 году.

Восемнадцатый пакет военной помощи Украине, который правительство Швеции представило в конце января, составляет 13,5 млрд шведских крон (около $1,25 млрд) и является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним:

Швецияпомощь Украине
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