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Україна запевнила США, що не відмовиться від членства в НАТО у рамках "мирної угоди"

Сергій Сидоренко, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 березня 2025, 19:26
Україна запевнила США, що не відмовиться від членства в НАТО у рамках мирної угоди
Американська та українська сторони на зустрічі в Джидді. Фото - ОП

На зустрічі у Саудівській Аравії Україна, серед іншого, запевнила американську сторону, що не погодиться відмовитися від членства в НАТО у рамках імовірної "мирної угоди".

Джерело: це "Європейській правді" пояснило джерело, причетне до переговорів

Деталі: Співрозмовник ЄвроПравди наголосив, що зустріч не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди, однак українська сторона інформувала американських партнерів про свої "червоні лінії".

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"Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного", – пояснив він.

Співрозмовник ЄП також пояснив, що під час переговорів проговорювалися також інші ключові для України позиції майбутніх переговорів.

"Для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України [у міжнародних організаціях], в тому числі в ЄС і НАТО. Питання [червоної лінії щодо] НАТО  також прозвучало від  Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", – заявив він.

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Раніше президент Зеленський пояснив, чому Україна у перемовинах із США погодилась на 30-денне перемир'я.

Деталі переговорів у Джидді читайте у статті "Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін".

СШАпереговориперемир’я
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