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У Трампа не продовжили санкційну лазівку для російських енергоносіїв

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 березня 2025, 21:27
У Трампа не продовжили санкційну лазівку для російських енергоносіїв
Фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа не продовжила дію виключення із санкційного режиму, який дозволяв здійснювати операції з російськими банками, які стосувались оплати за енергоресурси.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Так звана генеральна ліцензія 8L Міністерства фінансів США, строк дії якої сплив 12 березня, дозволяла здійснювати операції, "повʼязані з енергетикою", з 12 підсанкційними банками РФ.

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У ліцензії уточнювалося, що виключення стосується транзакцій стосовно природного газу, нафти й нафтопродуктів, вугілля, урану та відповідних технологій. Фактично генеральна ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії, насамперед нафту.

Станом на обід 13 березня за Вашингтоном ліцензія – уперше видана адміністрацією Джо Байдена в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення – так і не була поновлена.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп не підтвердив дію генеральної ліцензії, після чого офіційних коментарів з цього питання не було.

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Журналістка Fox News Джекі Гайнріх стверджує, що на її запит адміністрація Трампа два дні не давала відповідь стосовно продовження ліцензії, тож припустила, що цей крок міг стати "недоглядом".

Водночас її колега Едвард Лоуренс стверджує з посиланням на анонімне джерело, що непродовження ліцензії – це "переговорна тактика для завершення вторгнення".

За словами джерела журналіста Fox News, Сполучені Штати "продовжуватимуть застосовувати санкції, які залишаються одним з ключових важелів" для завершення війни в Україні.

Що було раныше:

СШАсанкціїРосіяенергетика
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