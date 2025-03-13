Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

У Трампа не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 13 марта 2025, 21:27
У Трампа не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей
Фото: Getty Images

Администрация Дональда Трампа не продлила действие исключения из санкционного режима, который позволял осуществлять операции с российскими банками, которые касались оплаты за энергоресурсы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Так называемая генеральная лицензия 8L Министерства финансов США, срок действия которой истек 12 марта, позволяла осуществлять операции, "связанные с энергетикой", с 12 подсанкционными банками РФ.

Реклама:

В лицензии уточнялось, что исключение касается транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктам, углю, урану и соответствующим технологиям. Фактически генеральная лицензия позволяла российским банкам обрабатывать платежи за российские энергоносители, прежде всего нефть.

По состоянию на обед 13 марта по Вашингтону лицензия – впервые выданная администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения – так и не была возобновлена.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не подтвердил действие генеральной лицензии, после чего официальных комментариев по этому вопросу не было.

РЕКЛАМА:

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих утверждает, что на ее запрос администрация Трампа два дня не давала ответ относительно продления лицензии, поэтому предположила, что этот шаг мог стать "недосмотром".

В то же время ее коллега Эдвард Лоуренс утверждает со ссылкой на анонимный источник, что непродление лицензии – это "переговорная тактика для завершения вторжения".

По словам источника журналиста Fox News, Соединенные Штаты "будут продолжать применять санкции, которые остаются одним из ключевых рычагов" для завершения войны в Украине.

Что предшествовало:

СШАсанкцииРосcияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ
опросАмериканцы поддерживают Украину и считают, что Трамп – на стороне РФ
СМИ: Премьер Британии готов разместить войска в Украине бессрочно
Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": истекли сроки
Телемарафон в 2025 году будет стоить более 700 миллионов: чей контент самый дорогой
Военная помощь: Германия передала Украине Gepard, дроны Vector и боеприпасы
Все новости...
США
Джей Ди Вэнса освистали во время концерта в Кеннеди-центре
Американский военный, сливший секреты Пентагона, заявил в суде, что разоблачил "ложь Байдена"
Португалия думает отказаться от покупки F-35 из-за Трампа
Последние новости
18:53
Сикорский: Трамп должен заставить Путина отказаться от абсурдных требований по Украине
18:51
СБУ запретила въезд главе румынской партии, посягающей на территории Украины
18:49
Политика Трампа угрожает мировой торговле и повысит цены – ОЭСР
18:49
Гарвард вводит бесплатное обучение для большего числа студентов
18:40
В Украине снизились закупочные цены на молоко: какие причины
18:32
Трамп пригрозил Ирану "ужасными последствиями", если хуситы будут атаковать корабли США
18:26
PepsiCo покупает бренд полезной газировки Poppi почти за 2 миллиарда долларов
18:15
Переживание, кофеин или заболевание? Наука объясняет возможные причины тремора рук
18:11
ЕС ожидает наплыв дешевого алюминия из-за торговой политики Трампа
18:01
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал включить бокс в программу Игр-2028
Все новости...
Реклама:
Реклама: