У Трампа не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей

Администрация Дональда Трампа не продлила действие исключения из санкционного режима, который позволял осуществлять операции с российскими банками, которые касались оплаты за энергоресурсы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Так называемая генеральная лицензия 8L Министерства финансов США, срок действия которой истек 12 марта, позволяла осуществлять операции, "связанные с энергетикой", с 12 подсанкционными банками РФ.

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В лицензии уточнялось, что исключение касается транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктам, углю, урану и соответствующим технологиям. Фактически генеральная лицензия позволяла российским банкам обрабатывать платежи за российские энергоносители, прежде всего нефть.

По состоянию на обед 13 марта по Вашингтону лицензия – впервые выданная администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения – так и не была возобновлена.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не подтвердил действие генеральной лицензии, после чего официальных комментариев по этому вопросу не было.

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Журналистка Fox News Джеки Хайнрих утверждает, что на ее запрос администрация Трампа два дня не давала ответ относительно продления лицензии, поэтому предположила, что этот шаг мог стать "недосмотром".

В то же время ее коллега Эдвард Лоуренс утверждает со ссылкой на анонимный источник, что непродление лицензии – это "переговорная тактика для завершения вторжения".

По словам источника журналиста Fox News, Соединенные Штаты "будут продолжать применять санкции, которые остаются одним из ключевых рычагов" для завершения войны в Украине.

Что предшествовало: