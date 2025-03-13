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Генштаб: 41 раз сили РФ атакували на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 13 березня 2025, 22:43
Генштаб: 41 раз сили РФ атакували на Покровському напрямку
Фото з FAcebook-сторынки Генштабу ЗСУ

На фронті від початку доби 13 березня відбулось 128 бойових зіткнень, з них 41 – на Покровському напрямку.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "На даний час загалом відбулося 128 бойових зіткнень.

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Сьогодні держава-терорист завдала 76 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1043 дрони-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка, три боєзіткнення ще тривають.

Тричі ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки, Загризового та Богуславки.

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На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак в районі Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

Сім штурмових дій противника відбили наші оборонці в районі Верхньокам’янського та Білогорівки на Сіверському напрямку.

На даний час на Краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 13 ворожих атак в районах Торецька та Дружби, 11 атак зупинено Силами оборони, дві – тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі атаки. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили п’ять атак в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість атак загарбників в районі Степового, П’ятихаток, Вільного Поля, Рівнополя, Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 14 атак противника, ще сім боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали 29 авіаударів, застосувавши 45 керованих авіабомб та здійснили 183 артилерійські обстріли.

Генштаббойові діївійна
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