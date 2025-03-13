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Генштаб: 41 раз силы РФ атаковали на Покровском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 22:43
Генштаб: 41 раз силы РФ атаковали на Покровском направлении
Фото с FAcebook-страницы Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток 13 марта состоялось 128 боевых столкновений, из них 41 – на Покровском направлении.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "В настоящее время в целом произошло 128 боевых столкновений.

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Сегодня государство-террорист нанесло 76 авиационных ударов, применив 101 управляемую бомбу. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1043 дрона-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка, три боестолкновения еще продолжаются.

Трижды враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Голубовки, Загрызово и Богуславки.

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На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районе Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки.

Семь штурмовых действий противника отбили наши защитники в районе Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении.

В настоящее время на Краматорском направлении состоялась одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра.

На Торецком направлении наши военные отражали 13 вражеских атак в районах Торецка и Дружбы, 11 атак остановлено Силами обороны, две – продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили три вражеские атаки. Враг пытался прорваться вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили пять атак в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть атак захватчиков в районе Степного, Пятихаток, Свободного Поля, Ровнополя, Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска за сегодня отбили 14 атак противника, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор, российские захватчики нанесли 29 авиаударов, применив 45 управляемых авиабомб и осуществили 183 артиллерийских обстрела.

Генштаббоевые действиявойна
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