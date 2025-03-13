ЗМІ: Росія не хотіла залучати Келлога до переговорів через "близькість до України"

Спеціальний представник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог був виключений з переговорів на високому рівні після того, як Кремль заявив про небажання його участі в них.

Джерело: NBC News повідомили два джерела – в адміністрації президента США та в Росії, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами російського посадовця, який говорив із NBC News, Володимир Путін вважає Келлога "занадто близьким до України".

Реклама:

"Не наш тип людини, не того калібру, який ми шукаємо", – додав він.

Посадовець адміністрації Трампа на умовах анонімності підтвердив NBC News, що Росія не хотіла залучати Келлога до переговорів.

Роль спецпредставника президента США в подальших переговорах про завершення війни Росії проти України наразі незрозуміла, констатує телеканал.

РЕКЛАМА:

Речник Ради національної безпеки США Джеймс Г'юїтт сказав NBC News, що Келлог залишається "цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками".

При цьому, як відомо, Келлог був відсутній на зустрічах у Саудівській Аравії в лютому та березні, коли США говорили з представниками Росії та України відповідно – хоча такі переговори входять до його компетенції.

Видання Politico напередодні теж повідомляло, що спецпосланця Трампа могли відсторонити від переговорів про врегулювання війни, хоча офіційно посадовці адміністрації стверджують, що це не так.

У публічному просторі Келлог перед тим зʼявлявся минулого тижня, коли говорив, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин.