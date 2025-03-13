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СМИ: Россия не хотела привлекать Келлога к переговорам из-за "близости к Украине"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 22:56
СМИ: Россия не хотела привлекать Келлога к переговорам из-за близости к Украине
Фото - Getty Images

Специальный представитель президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог был исключен из переговоров на высоком уровне после того, как Кремль заявил о нежелании его участия в них.

Источник: этом NBC News сообщили два источника – в администрации президента США и в России, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам российского чиновника, который говорил с NBC News, Владимир Путин считает Келлога "слишком близким к Украине".

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"Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – добавил он.

Чиновник администрации Трампа на условиях анонимности подтвердил NBC News, что Россия не хотела привлекать Келлога к переговорам.

Роль спецпредставителя президента США в дальнейших переговорах о завершении войны России против Украины пока непонятна, констатирует телеканал.

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Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт сказал NBC News, что Келлог остается "ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками".

При этом, как известно, Келлог отсутствовал на встречах в Саудовской Аравии в феврале и марте, когда США говорили с представителями России и Украины соответственно – хотя такие переговоры входят в его компетенцию.

Издание Politico накануне тоже сообщало, что спецпосланника Трампа могли отстранить от переговоров об урегулировании войны, хотя официально чиновники администрации утверждают, что это не так.

В публичном пространстве Келлог перед тем появлялся на прошлой неделе, когда говорил, что новый подход администрации Дональда Трампа к РФ предполагает необходимость перезагрузки отношений.

РосcияпереговорыСШАперемирие
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