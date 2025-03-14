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Трамп просить Верховний суд розблокувати указ про скасування громадянства за правом народження

Іван Д'яконовП'ятниця, 14 березня 2025, 00:34
Трамп просить Верховний суд розблокувати указ про скасування громадянства за правом народження
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням скасувати судові заборони, що блокують указ президента про скасування права на громадянство за правом народження. Раніше суди у трьох штатах заблокували ініціативу, визнавши її такою, що суперечить Конституції.

Джерело: Fox News

Деталі: Указ, підписаний Трампом у перший день його перебування на посаді президента, передбачає, що право на громадянство США не повинне поширюватися на дітей, народжених у країні від батьків-нелегалів або осіб, які перебувають на території США за тимчасовими візами.

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Однак суди штатів Мериленд, Массачусетс і Вашингтон визнали цю ініціативу неконституційною та заблокували її, посилаючись на 14-ту поправку до Конституції США. Вона гарантує, що усі особи, які народилися або натуралізувалися в Сполучених Штатах і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами США та штату, у якому вони проживають.

Адміністрація Трампа подала клопотання до Верховного суду з вимогою розблокувати указ. Виконувачка обов’язків генерального прокурора США Сара Гарріс заявила, що суди на рівні штатів "зайшли надто далеко", та закликала Верховний суд скасувати їхні рішення.

"Ці справи порушують важливі конституційні питання, що мають серйозні наслідки для безпеки кордону", – зазначила у своєму поданні Гарріс.

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На її думку, судові заборони не можуть стосуватися всіх народжених у США, а лише конкретних осіб, що перебувають під юрисдикцією цих судів.

Міністерство юстиції США наполягає, що реалізація указу Трампа є частиною ширших зусиль адміністрації з реформування імміграційної системи та реагування на кризу на південному кордоні.

Понад 22 штати та організації із захисту прав іммігрантів уже подали позови, вимагаючи остаточно заблокувати указ Трампа, стверджуючи в судових поданнях, що виконавчий наказ є неконституційним і "безпрецедентним".

Довідково: Указ Трампа, підписаний на початку його другого терміну, передбачав відмову у визнанні громадянства для дітей, народжених у США від батьків, які перебувають у країні нелегально або мають тимчасовий статус. 

Адміністрація Трампа стверджує, що діти негромадян не підпадають під юрисдикцію США і тому не мають права на громадянство. Однак 14-та поправка, ратифікована в 1868 році, була спрямована на забезпечення громадянства для колишніх рабів і їхніх нащадків, і з того часу гарантує громадянство всім, хто народився на території США.

СШАгромадянство
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