Трамп просит Верховный суд разблокировать указ об отмене гражданства по праву рождения

Администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой отменить судебные запреты, блокирующие указ президента об отмене права на гражданство по праву рождения. Ранее суды в трех штатах заблокировали инициативу, признав ее противоречащей Конституции.

Источник: Fox News

Детали: Указ, подписанный Трампом в первый день его пребывания на посту президента, предусматривает, что право на гражданство США не должно распространяться на детей, рожденных в стране от родителей-нелегалов или лиц, находящихся на территории США по временным визам.

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Однако суды штатов Мэриленд, Массачусетс и Вашингтон признали эту инициативу неконституционной и заблокировали ее, ссылаясь на 14-ю поправку к Конституции США. Она гарантирует, что все лица, которые родились или натурализовались в Соединенных Штатах и подпадают под их юрисдикцию, являются гражданами США и штата, в котором они проживают.

Администрация Трампа подала ходатайство в Верховный суд с требованием разблокировать указ. Исполняющая обязанности генерального прокурора США Сара Харрис заявила, что суды на уровне штатов "зашли слишком далеко", и призвала Верховный суд отменить их решения.

"Эти дела нарушают важные конституционные вопросы, имеющие серьезные последствия для безопасности границы", – отметила в своем обращении Харрис.

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По ее мнению, судебные запреты не могут касаться всех рожденных в США, а только конкретных лиц, находящихся под юрисдикцией этих судов.

Министерство юстиции США настаивает, что реализация указа Трампа является частью более широких усилий администрации по реформированию иммиграционной системы и реагирования на кризис на южной границе.

Более 22 штатов и организации по защите прав иммигрантов уже подали иски, требуя окончательно заблокировать указ Трампа, утверждая в судебных представлениях, что исполнительный приказ является неконституционным и "беспрецедентным".

Справочно: Указ Трампа, подписанный в начале его второго срока, предусматривал отказ в признании гражданства для детей, рожденных в США от родителей, находящихся в стране нелегально или имеющих временный статус.

Администрация Трампа утверждает, что дети неграждан не подпадают под юрисдикцию США и поэтому не имеют права на гражданство. Однако 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, была направлена на обеспечение гражданства для бывших рабов и их потомков, и с тех пор гарантирует гражданство всем, кто родился на территории США.