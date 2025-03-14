Федеральний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа поновити звільнених держслужбовців

Федеральний суддя Вільям Алсуп постановив негайно поновити на роботі держслужбовців, яких звільнили в рамках ініціативи адміністрації Трампа щодо скорочення держслужбовців. Суд постановив, що звільнення відбулося з порушенням закону, а докази уряду – "фіктивні".

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Суддя зобов’язав шість федеральних відомств – Міністерства у справах ветеранів, сільського господарства, оборони, енергетики, внутрішніх справ і казначейства – негайно поновити звільнених співробітників. Суддя сказав, що пізніше він може поширити цей наказ на інші федеральні відомства.

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На думку суду, Управління кадрового менеджменту (OPM) незаконно наказало звільняти працівників, які перебували на випробувальному терміні. Відомства використовували стандартний лист, у якому зазначалося, що звільнення сталося через недостатню продуктивність, хоча суддя назвав це обґрунтуванням для обходу законодавства.

"Причина, через яку OPM прив’язало звільнення до продуктивності, була, на мою думку, принаймні частково, трюком, щоб уникнути Закону про скорочення персоналу", – заявив Алсуп.

Пряма мова Алсупа: "Це сумний день, коли наш уряд звільняє хорошого працівника і каже, що це було зроблено за результатами роботи, хоча вони добре знають, що це брехня. Цього не повинно було статися в нашій країні. Це був обман, щоб спробувати уникнути законодавчих вимог".

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Деталі: Суд також розкритикував Міністерство юстиції за відмову керівника OPM Чарльза Езелла прийти на допит, а також за відкликання заяви яка слугувала єдиним доказом уряду у цій справі.

"Ви боїтеся зробити це, тому що знаєте, що перехресний допит розкриє правду", – сказав Алсуп.

"Ви не допомагаєте мені дізнатися правду. Ви даєте мені пресрелізи – фіктивні документи", – наголосив суддя.

У четвер Міністерство юстиції повідомило, що подасть апеляцію на це рішення до 9-го окружного апеляційного суду США.

Білий дім назвав це рішення "абсурдним і неконституційним".

"Президент має повноваження здійснювати повноваження всієї виконавчої влади – окремі судді окружних судів не можуть зловживати повноваженнями всієї судової системи, щоб перешкоджати порядку денному президента", – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За даними Reuters, станом на 5 березня в уряді США було звільнено близько 25 тисяч працівників, а ще 75 тисяч були звільнені з виплатою компенсації.