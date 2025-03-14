Федеральный суд США обязал администрацию Трампа восстановить уволенных госслужащих
Федеральный судья Уильям Алсуп постановил немедленно восстановить на работе госслужащих, которых уволили в рамках инициативы администрации Трампа по сокращению госслужащих. Суд постановил, что увольнение произошло с нарушением закона, а доказательства правительства – "фиктивные".
Детали: Судья обязал шесть федеральных ведомств – Министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, обороны, энергетики, внутренних дел и казначейства – немедленно восстановить уволенных сотрудников. Судья сказал, что позже он может распространить этот приказ на другие федеральные ведомства.
По мнению суда, Управление кадрового менеджмента (OPM) незаконно приказало увольнять работников, которые находились на испытательном сроке. Ведомства использовали стандартное письмо, в котором отмечалось, что увольнение произошло из-за недостаточной производительности, хотя судья назвал это обоснованием для обхода законодательства.
"Причина, по которой OPM привязало увольнение к производительности, была, по моему мнению, по крайней мере частично, трюком, чтобы избежать Закона о сокращении персонала", – заявил Алсуп.
Прямая речь Алсупа: "Это печальный день, когда наше правительство увольняет хорошего работника и говорит, что это было сделано по результатам работы, хотя они хорошо знают, что это ложь. Этого не должно было произойти в нашей стране. Это был обман, чтобы попытаться избежать законодательных требований".
Детали: Суд также раскритиковал Министерство юстиции за отказ руководителя OPM Чарльза Эзелла прийти на допрос, а также за отзыв заявления, которое служило единственным доказательством правительства в этом деле.
"Вы боитесь сделать это, потому что знаете, что перекрестный допрос раскроет правду", – сказал Алсуп.
"Вы не помогаете мне узнать правду. Вы даете мне пресс-релизы - фиктивные документы", – подчеркнул судья.
В четверг Министерство юстиции сообщило, что подаст апелляцию на это решение в 9-й окружной апелляционный суд США.
Белый дом назвал это решение "абсурдным и неконституционным".
"Президент имеет полномочия осуществлять полномочия всей исполнительной власти - отдельные судьи окружных судов не могут злоупотреблять полномочиями всей судебной системы, чтобы препятствовать повестке дня президента", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По данным Reuters, по состоянию на 5 марта в правительстве США было уволено около 25 тысяч работников, а еще 75 тысяч были уволены с выплатой компенсации.