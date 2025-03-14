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Федеральный суд США обязал администрацию Трампа восстановить уволенных госслужащих

Иван ДьяконовПятница, 14 марта 2025, 01:51
Федеральный суд США обязал администрацию Трампа восстановить уволенных госслужащих
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Федеральный судья Уильям Алсуп постановил немедленно восстановить на работе госслужащих, которых уволили в рамках инициативы администрации Трампа по сокращению госслужащих. Суд постановил, что увольнение произошло с нарушением закона, а доказательства правительства – "фиктивные".

Источник: CNN, Reuters

Детали: Судья обязал шесть федеральных ведомств – Министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, обороны, энергетики, внутренних дел и казначейства – немедленно восстановить уволенных сотрудников. Судья сказал, что позже он может распространить этот приказ на другие федеральные ведомства.

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По мнению суда, Управление кадрового менеджмента (OPM) незаконно приказало увольнять работников, которые находились на испытательном сроке. Ведомства использовали стандартное письмо, в котором отмечалось, что увольнение произошло из-за недостаточной производительности, хотя судья назвал это обоснованием для обхода законодательства.

"Причина, по которой OPM привязало увольнение к производительности, была, по моему мнению, по крайней мере частично, трюком, чтобы избежать Закона о сокращении персонала", – заявил Алсуп.

Прямая речь Алсупа: "Это печальный день, когда наше правительство увольняет хорошего работника и говорит, что это было сделано по результатам работы, хотя они хорошо знают, что это ложь. Этого не должно было произойти в нашей стране. Это был обман, чтобы попытаться избежать законодательных требований".

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Детали: Суд также раскритиковал Министерство юстиции за отказ руководителя OPM Чарльза Эзелла прийти на допрос, а также за отзыв заявления, которое служило единственным доказательством правительства в этом деле.

"Вы боитесь сделать это, потому что знаете, что перекрестный допрос раскроет правду", – сказал Алсуп.

"Вы не помогаете мне узнать правду. Вы даете мне пресс-релизы - фиктивные документы", – подчеркнул судья.

В четверг Министерство юстиции сообщило, что подаст апелляцию на это решение в 9-й окружной апелляционный суд США.

Белый дом назвал это решение "абсурдным и неконституционным".

"Президент имеет полномочия осуществлять полномочия всей исполнительной власти - отдельные судьи окружных судов не могут злоупотреблять полномочиями всей судебной системы, чтобы препятствовать повестке дня президента", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По данным Reuters, по состоянию на 5 марта в правительстве США было уволено около 25 тысяч работников, а еще 75 тысяч были уволены с выплатой компенсации.

СШАсудувольнение
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