Росія використовує проти НАТО ті ж наративи, що й перед вторгненням в Україну – ISW

Кремлівські чиновники поширюють дезінформаційні наративи, аналогічні тим, які Росія використовувала для виправдання вторгнення в Україну. Кремль намагається створити інформаційні умови для виправдання можливої агресії проти країн НАТО, зокрема Фінляндії та Балтійських держав.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що Кремлівські чиновники використовують ті ж самі аргументи, які Кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну.

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Секретар Ради безпеки Микола Патрушев заявив в інтерв'ю російському виданню "Национальная оборона", що НАТО "традиційно" використовує погрози як основний інструмент у міждержавних відносинах і що "європейське крило" Альянсу продовжує політику "блокування" Росії в Балтійському регіоні.

Патрушев стверджує, що Велика Британія "керує загостренням ситуації" з боку НАТО, щоб зірвати переговори щодо України, а також спроби Росії та США нормалізувати двосторонні відносини.

Він також сказав, що фінське населення, на відміну від фінської влади, нібито дружньо ставиться до Росії і що нібито Велика Британія дозволила фінській владі "зробити все, щоб позбавити їхню країну (Фінляндію – ред.) суверенітету".

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Патрушев погрозливо заявив, що Фінська затока має історичну "географічну приналежність до Росії" і що "не слід забувати, що Фінляндія була частиною Російської імперії", яка "поважала" і "зберігала" фінський народ і мову. Що нібито Захід "знову перетворює (Фінляндію – ред.) на плацдарм" для агресії проти Росії.

Дослівно: "Кремль використовує подібні фальшиві наративи про дискримінацію українським урядом російськомовних меншин в Україні та про військові загрози, які Україна нібито становить для Росії, щоб виправдати вторгнення Москви в Україну.

Заяви Патрушева про те, що Велика Британія "керує" нібито загрозливою поведінкою Фінляндії та країн Балтії, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб вбити клин між США та Європою і послабити НАТО.

Схоже, що Кремль використовує той самий набір наративів, який він використовував проти України та інших колишніх радянських республік, але коригує свої наративи, щоб скористатися будь-яким напруженням у відносинах між західними країнами".

Ключові висновки ISW за 13 березня: