Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Росія використовує проти НАТО ті ж наративи, що й перед вторгненням в Україну – ISW

Іван Д'яконовП'ятниця, 14 березня 2025, 06:01
Росія використовує проти НАТО ті ж наративи, що й перед вторгненням в Україну – ISW
Фото: Getty Images

Кремлівські чиновники поширюють дезінформаційні наративи, аналогічні тим, які Росія використовувала для виправдання вторгнення в Україну. Кремль намагається створити інформаційні умови для виправдання можливої агресії проти країн НАТО, зокрема Фінляндії та Балтійських держав.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що Кремлівські чиновники використовують ті ж самі аргументи, які Кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну.  

Реклама:

Секретар Ради безпеки Микола Патрушев заявив в інтерв'ю російському виданню "Национальная оборона", що НАТО "традиційно" використовує погрози як основний інструмент у міждержавних відносинах і що "європейське крило" Альянсу продовжує політику "блокування" Росії в Балтійському регіоні. 

Патрушев стверджує, що Велика Британія "керує загостренням ситуації" з боку НАТО, щоб зірвати переговори щодо України, а також спроби Росії та США нормалізувати двосторонні відносини.

Він також сказав, що фінське населення, на відміну від фінської влади, нібито дружньо ставиться до Росії і що нібито Велика Британія дозволила фінській владі "зробити все, щоб позбавити їхню країну (Фінляндію – ред.) суверенітету". 

РЕКЛАМА:

Патрушев погрозливо заявив, що Фінська затока має історичну "географічну приналежність до Росії" і що "не слід забувати, що Фінляндія була частиною Російської імперії", яка "поважала" і "зберігала" фінський народ і мову. Що нібито Захід "знову перетворює (Фінляндію – ред.) на плацдарм" для агресії проти Росії.

Дослівно: "Кремль використовує подібні фальшиві наративи про дискримінацію українським урядом російськомовних меншин в Україні та про військові загрози, які Україна нібито становить для Росії, щоб виправдати вторгнення Москви в Україну. 

Заяви Патрушева про те, що Велика Британія "керує" нібито загрозливою поведінкою Фінляндії та країн Балтії, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб вбити клин між США та Європою і послабити НАТО. 

Схоже, що Кремль використовує той самий набір наративів, який він використовував проти України та інших колишніх радянських республік, але коригує свої наративи, щоб скористатися будь-яким напруженням у відносинах між західними країнами".

Ключові висновки ISW за 13 березня:

  • Правитель Росії Володимир Путін відкинув пропозицію про припинення вогню, про яку нещодавно домовилися США та Україна в Джидді (Саудівська Аравія), і запропонував альтернативний варіант, що підриває заявлену президентом США Дональдом Трампом мету забезпечення тривалого миру в Україні.
  • Путін пропонує угоду про припинення вогню, яка суперечить намірам і цілям американсько-української ініціативи.
  • Запропоноване Путіним перемир’я надасть Росії значно непропорційні переваги та створить умови для відновлення Кремлем бойових дій на надзвичайно вигідних для Росії умовах.
  • Путін фактично тримає ініціативу про припинення вогню в заручниках, намагаючись отримати превентивні поступки перед офіційними переговорами щодо завершення війни.
  • Російські війська продовжують витісняти українські сили із Суджі та її околиць, тоді як їхнє просування ближче до кордону в Курській області 13 березня сповільнилося порівняно з останніми днями.
  • Російські "воєнкори" 13 березня припустили, що російські війська можуть розпочати організовану наступальну операцію на північ Сумської області в найближчі тижні та місяці, а також атакувати Чернігівську область – відповідно до заяв правителя Росії Володимира Путіна від 12 березня.
  • Кремлівські чиновники продовжують використовувати наративи, подібні до тих, якими Кремль виправдовував свої вторгнення в Україну, щоб створити інформаційні умови для легітимізації майбутньої агресії проти країн-членів НАТО.
  • Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених, грубо порушуючи міжнародне право.
  • Росія, ймовірно, розширить своє постійне військове базування в Білорусі, щоб посилити військову присутність на східному фланзі НАТО.
  • Українські війська просунулися вперед поблизу Покровська, тоді як російські війська – у Сумській області, а також поблизу Лимана, Сіверська і Торецька.
  • Росія продовжує свою криптомобілізацію на тлі зусиль США, спрямованих на початок переговорного процесу щодо припинення війни.

ISWРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що поговорить з Путіним у вівторок
Рубіо про завершення війни РФ проти України: Є план "А" і план "Б"
Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони на Курщині – Умєров
У Росії заявили, що мирний договір може передбачати "неозброєних спостерігачів" в Україні
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України
Усі новини...
ISW
Росія може штовхати США до перегляду угоди з Україною про припинення вогню – ISW
ISW проаналізував, як у Росії відреагували на можливе припинення вогню
Російські війська готуються до наступу на Суджу найближчими днями – ISW
Останні новини
10:14
Нова Зеландія продовжила дію санкцій проти РФ ще на три роки
10:11
Глава МЗС Литви назвав 5 елементів, без яких неможливий справедливий мир для України
10:01
Туреччина збільшила видобуток газу і хоче стати енергетичним хабом
09:59
фото, відеоНічна атака БпЛА: на Одещині і Харківщині вирували пожежі, понівечені будинки, є постраждалий
09:39
Аюсо виграв Тіррено – Адріатико, у Вінгегора проблеми на Париж – Ніцца. Підсумки тижня у велоспорті
09:32
Світові бестселери серед авто: які моделі найбільш продавані цьогоріч
09:30
В РФ заявили про пожежу на ерегооб'єкті після атаки БпЛА в Астраханській області
09:21
Прем'єр Франції невдоволений тим, як Брюссель відповідає на тарифи Трампа
09:16
Росія запустила по Україні 174 БпЛА, 90 дронів збили, ще 70 не долетіли до цілі
08:52
фото "Шахед" влучив у цивільне підприємство на Харківщині, спалахнула пожежа – ОВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: