Росія використовує проти НАТО ті ж наративи, що й перед вторгненням в Україну – ISW
Кремлівські чиновники поширюють дезінформаційні наративи, аналогічні тим, які Росія використовувала для виправдання вторгнення в Україну. Кремль намагається створити інформаційні умови для виправдання можливої агресії проти країн НАТО, зокрема Фінляндії та Балтійських держав.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що Кремлівські чиновники використовують ті ж самі аргументи, які Кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну.
Секретар Ради безпеки Микола Патрушев заявив в інтерв'ю російському виданню "Национальная оборона", що НАТО "традиційно" використовує погрози як основний інструмент у міждержавних відносинах і що "європейське крило" Альянсу продовжує політику "блокування" Росії в Балтійському регіоні.
Патрушев стверджує, що Велика Британія "керує загостренням ситуації" з боку НАТО, щоб зірвати переговори щодо України, а також спроби Росії та США нормалізувати двосторонні відносини.
Він також сказав, що фінське населення, на відміну від фінської влади, нібито дружньо ставиться до Росії і що нібито Велика Британія дозволила фінській владі "зробити все, щоб позбавити їхню країну (Фінляндію – ред.) суверенітету".
Патрушев погрозливо заявив, що Фінська затока має історичну "географічну приналежність до Росії" і що "не слід забувати, що Фінляндія була частиною Російської імперії", яка "поважала" і "зберігала" фінський народ і мову. Що нібито Захід "знову перетворює (Фінляндію – ред.) на плацдарм" для агресії проти Росії.
Дослівно: "Кремль використовує подібні фальшиві наративи про дискримінацію українським урядом російськомовних меншин в Україні та про військові загрози, які Україна нібито становить для Росії, щоб виправдати вторгнення Москви в Україну.
Заяви Патрушева про те, що Велика Британія "керує" нібито загрозливою поведінкою Фінляндії та країн Балтії, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб вбити клин між США та Європою і послабити НАТО.
Схоже, що Кремль використовує той самий набір наративів, який він використовував проти України та інших колишніх радянських республік, але коригує свої наративи, щоб скористатися будь-яким напруженням у відносинах між західними країнами".
Ключові висновки ISW за 13 березня:
- Правитель Росії Володимир Путін відкинув пропозицію про припинення вогню, про яку нещодавно домовилися США та Україна в Джидді (Саудівська Аравія), і запропонував альтернативний варіант, що підриває заявлену президентом США Дональдом Трампом мету забезпечення тривалого миру в Україні.
- Путін пропонує угоду про припинення вогню, яка суперечить намірам і цілям американсько-української ініціативи.
- Запропоноване Путіним перемир’я надасть Росії значно непропорційні переваги та створить умови для відновлення Кремлем бойових дій на надзвичайно вигідних для Росії умовах.
- Путін фактично тримає ініціативу про припинення вогню в заручниках, намагаючись отримати превентивні поступки перед офіційними переговорами щодо завершення війни.
- Російські війська продовжують витісняти українські сили із Суджі та її околиць, тоді як їхнє просування ближче до кордону в Курській області 13 березня сповільнилося порівняно з останніми днями.
- Російські "воєнкори" 13 березня припустили, що російські війська можуть розпочати організовану наступальну операцію на північ Сумської області в найближчі тижні та місяці, а також атакувати Чернігівську область – відповідно до заяв правителя Росії Володимира Путіна від 12 березня.
- Кремлівські чиновники продовжують використовувати наративи, подібні до тих, якими Кремль виправдовував свої вторгнення в Україну, щоб створити інформаційні умови для легітимізації майбутньої агресії проти країн-членів НАТО.
- Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених, грубо порушуючи міжнародне право.
- Росія, ймовірно, розширить своє постійне військове базування в Білорусі, щоб посилити військову присутність на східному фланзі НАТО.
- Українські війська просунулися вперед поблизу Покровська, тоді як російські війська – у Сумській області, а також поблизу Лимана, Сіверська і Торецька.
- Росія продовжує свою криптомобілізацію на тлі зусиль США, спрямованих на початок переговорного процесу щодо припинення війни.