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Россия использует против НАТО те же нарративы, что и перед вторжением в Украину – ISW

Иван ДьяконовПятница, 14 марта 2025, 06:01
Россия использует против НАТО те же нарративы, что и перед вторжением в Украину – ISW
Фото: Getty Images

Кремлевские чиновники распространяют дезинформационные нарративы, аналогичные тем, которые Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Кремль пытается создать информационные условия для оправдания возможной агрессии против стран НАТО, в частности Финляндии и Балтийских государств.

Источник: ISW

Детали: Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремлевские чиновники используют те же аргументы, которые Кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину.  

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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил в интервью российскому изданию "Национальная оборона", что НАТО "традиционно" использует угрозы как основной инструмент в межгосударственных отношениях и что "европейское крыло" Альянса продолжает политику "блокирования" России в Балтийском регионе. 

Патрушев утверждает, что Великобритания "руководит обострением ситуации" со стороны НАТО, чтобы сорвать переговоры по Украине, а также попытки России и США нормализовать двусторонние отношения.

Он также сказал, что финское население, в отличие от финских властей, якобы дружественно относится к России и что якобы Великобритания позволила финским властям "сделать все, чтобы лишить их страну (Финляндию – ред.) суверенитета". 

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Патрушев угрожающе заявил, что Финский залив имеет историческую "географическую принадлежность к России" и что "не следует забывать, что Финляндия была частью Российской империи", которая "уважала" и "сохраняла" финский народ и язык. Что якобы Запад "снова превращает (Финляндию – ред.) в плацдарм" для агрессии против России.

Дословно: "Кремль использует подобные фальшивые нарративы о дискриминации украинским правительством русскоязычных меньшинств в Украине и о военных угрозах, которые Украина якобы представляет для России, чтобы оправдать вторжение Москвы в Украину. 

Заявления Патрушева о том, что Великобритания "руководит" якобы угрожающим поведением Финляндии и стран Балтии, вероятно, являются частью постоянных усилий Кремля, направленных на то, чтобы вбить клин между США и Европой и ослабить НАТО. 

Похоже, что Кремль использует тот же набор нарративов, который он использовал против Украины и других бывших советских республик, но корректирует свои нарративы, чтобы воспользоваться любым напряжением в отношениях между западными странами".

Ключевые выводы ISW за 13 марта:

  • Правитель России Владимир Путин отверг предложение о прекращении огня, о котором недавно договорились США и Украина в Джидде (Саудовская Аравия), и предложил альтернативный вариант, подрывающий заявленную президентом США Дональдом Трампом цель обеспечения прочного мира в Украине.
  • Путин предлагает соглашение о прекращении огня, которое противоречит намерениям и целям американо-украинской инициативы.
  • Предложенное Путиным перемирие предоставит России значительно непропорциональные преимущества и создаст условия для возобновления Кремлем боевых действий на чрезвычайно выгодных для России условиях.
  • Путин фактически держит инициативу о прекращении огня в заложниках, пытаясь получить превентивные уступки перед официальными переговорами по завершению войны.
  • Российские войска продолжают вытеснять украинские силы из Суджи и ее окрестностей, тогда как их продвижение ближе к границе в Курской области 13 марта замедлилось по сравнению с последними днями.
  • Российские "военкоры" 13 марта предположили, что российские войска могут начать организованную наступательную операцию на север Сумской области в ближайшие недели и месяцы, а также атаковать Черниговскую область - в соответствии с заявлениями правителя России Владимира Путина от 12 марта.
  • Кремлевские чиновники продолжают использовать нарративы, подобные тем, которыми Кремль оправдывал свое вторжение в Украину, чтобы создать информационные условия для легитимизации будущей агрессии против стран-членов НАТО.
  • Российские войска продолжают казнить украинских военнопленных, грубо нарушая международное право.
  • Россия, вероятно, расширит свое постоянное военное базирование в Беларуси, чтобы усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО.
  • Украинские войска продвинулись вперед вблизи Покровска, тогда как российские войска - в Сумской области, а также вблизи Лимана, Северска и Торецка.
  • Россия продолжает свою криптомобилизацию на фоне усилий США, направленных на начало переговорного процесса по прекращению войны.

ISWРосcияНАТО
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