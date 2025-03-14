Россия использует против НАТО те же нарративы, что и перед вторжением в Украину – ISW

Кремлевские чиновники распространяют дезинформационные нарративы, аналогичные тем, которые Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Кремль пытается создать информационные условия для оправдания возможной агрессии против стран НАТО, в частности Финляндии и Балтийских государств.

Источник: ISW

Детали: Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремлевские чиновники используют те же аргументы, которые Кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину.

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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил в интервью российскому изданию "Национальная оборона", что НАТО "традиционно" использует угрозы как основной инструмент в межгосударственных отношениях и что "европейское крыло" Альянса продолжает политику "блокирования" России в Балтийском регионе.

Патрушев утверждает, что Великобритания "руководит обострением ситуации" со стороны НАТО, чтобы сорвать переговоры по Украине, а также попытки России и США нормализовать двусторонние отношения.

Он также сказал, что финское население, в отличие от финских властей, якобы дружественно относится к России и что якобы Великобритания позволила финским властям "сделать все, чтобы лишить их страну (Финляндию – ред.) суверенитета".

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Патрушев угрожающе заявил, что Финский залив имеет историческую "географическую принадлежность к России" и что "не следует забывать, что Финляндия была частью Российской империи", которая "уважала" и "сохраняла" финский народ и язык. Что якобы Запад "снова превращает (Финляндию – ред.) в плацдарм" для агрессии против России.

Дословно: "Кремль использует подобные фальшивые нарративы о дискриминации украинским правительством русскоязычных меньшинств в Украине и о военных угрозах, которые Украина якобы представляет для России, чтобы оправдать вторжение Москвы в Украину.

Заявления Патрушева о том, что Великобритания "руководит" якобы угрожающим поведением Финляндии и стран Балтии, вероятно, являются частью постоянных усилий Кремля, направленных на то, чтобы вбить клин между США и Европой и ослабить НАТО.

Похоже, что Кремль использует тот же набор нарративов, который он использовал против Украины и других бывших советских республик, но корректирует свои нарративы, чтобы воспользоваться любым напряжением в отношениях между западными странами".

Ключевые выводы ISW за 13 марта: