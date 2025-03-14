Розвідка США переконана, що Путін не відмовився від ідеї загарбати Україну – WP

Американська розвідка вважає, що глава Росії Володимир Путін не відступив від свого бажання контролювати Україну на тлі намагань адміністрації Трампа зупинити російсько-українську війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання The Washington Post, яке спілкувалося з людьми, знайомими з засекреченими доповідями розвідки США

Деталі: Доповіді американської розвідки, в тому числі опубліковані на початку цього місяця, ставлять під сумнів, що Путін готовий припинити війну проти України.

Реклама:

В одній із секретних оцінок, поширених серед членів адміністрації Трампа, датованій 6 березня, вказується, що глава Кремля, як раніше, сповнений рішучості отримати владу над Києвом.

Деякі нинішні та колишні американські посадовці заявили виданню, що Путін, навіть якщо й погодиться на тимчасове перемир'я, то використає його для відновлення і переозброєння своїх військ. Вони вважають, що Росія швидше за все порушить умови угоди, створивши провокацію, у якій звинуватить Україну.

Інші посадовці кажуть, що розвідка досить обережно оцінює те, на які умови миру може погодитися Путін. Але вони визнають, що немає жодних ознак того, що глава РФ відступив від своєї вимоги включити Україну в російську орбіту.

РЕКЛАМА:

Не відомо, чи донесли інформацію зі звіту розвідки від 6 березня Трампу, але співрозмовник видання зазначив, що йдеться про такий тип інформації, який традиційно доводять до відома президента.

За словами іншого співрозмовника, деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна, схоже, дратують Трампа. Трамп і його помічники в останні дні підняли питання про можливість введення нових жорстких санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися припинити війну. Вони не уточнили, якими будуть ці санкції, хоча в середу Трамп сказав, що вони "можуть бути руйнівними".

Тим часом представник європейської розвідки, посилаючись на свіжі розвідувальні дані, заявив, що офіційні особи в Москві вважають, що Трамп слабкий, йому бракує базового набору принципів і він може бути відкритий для маніпуляцій.

Представник європейської розвідки заявив, що якщо буде досягнуто постійного припинення вогню, Москва, ймовірно, повернеться до "гібридних" або невійськових засобів підриву України, які вона використовувала до повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Ці засоби включають економічний і дипломатичний примус, проникнення в українські еліти, ділові кола, служби безпеки і збройні сили, а також вплив через російську церкву в Україні, сказав посадовець.

"Вторгнення 2022 року сталося тому, що гібридні інструменти не принесли результатів", – сказав європейський посадовець.

Передісторія: