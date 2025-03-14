Разведка США убеждена, что Путин не отказался от идеи захватить Украину – WP

Американская разведка считает, что глава России Владимир Путин не отступил от своего желания контролировать Украину на фоне попыток администрации Трампа остановить российско-украинскую войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание The Washington Post, которое общалось с людьми, знакомыми с засекреченными докладами разведки США

Детали: Доклады американской разведки, в том числе опубликованные в начале этого месяца, ставят под сомнение, что Путин готов прекратить войну против Украины.

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В одной из секретных оценок, распространенных среди членов администрации Трампа, датированной 6 марта, указывается, что глава Кремля по-прежнему полон решимости получить власть над Киевом.

Некоторые нынешние и бывшие американские чиновники заявили изданию, что Путин, даже если и согласится на временное перемирие, то использует его для восстановления и перевооружения своих войск. Они считают, что Россия скорее всего нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой обвинит Украину.

Другие чиновники говорят, что разведка достаточно осторожно оценивает то, на какие условия мира может согласиться Путин. Но они признают, что нет никаких признаков того, что глава РФ отступил от своего требования включить Украину в российскую орбиту.

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Не известно, донесли ли информацию из отчета разведки от 6 марта Трампу, но собеседник издания отметил, что речь идет о таком типе информации, который традиционно доводят до сведения президента.

По словам другого собеседника, некоторые оценки США относительно неуступчивости Путина, похоже, раздражают Трампа. Трамп и его помощники в последние дни подняли вопрос о возможности введения новых жестких санкций против России, если она откажется согласиться прекратить войну. Они не уточнили, какими будут эти санкции, хотя в среду Трамп сказал, что они "могут быть разрушительными".

Между тем представитель европейской разведки, ссылаясь на свежие разведывательные данные, заявил, что официальные лица в Москве считают, что Трамп слаб, ему не хватает базового набора принципов и он может быть открыт для манипуляций.

Представитель европейской разведки заявил, что, если будет достигнуто постоянное прекращение огня, Москва, вероятно, вернется к "гибридным" или невоенным средствам подрыва Украины, которые она использовала до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Эти средства включают экономическое и дипломатическое принуждение, проникновение в украинские элиты, деловые круги, службы безопасности и вооруженные силы, а также влияние через русскую церковь в Украине, сказал чиновник. "Вторжение 2022 года произошло потому, что гибридные инструменты не принесли результатов", – сказал европейский чиновник.

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