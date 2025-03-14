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Венс: Я був би шокований, якби США захотіли перемістити ядерну зброю на схід Європи

П'ятниця, 14 березня 2025, 08:45
Венс: Я був би шокований, якби США захотіли перемістити ядерну зброю на схід Європи
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото Getty images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що він був би шокований, якби президент Дональд Трамп вирішив перемістити американську ядерну зброю далі на схід у Європі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Венса ефірі Fox News: "Я не говорив з президентом про це питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядерної зброї далі на схід в Європу".

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Деталі: Зазначається, що так віцепрезидент США відреагував на заклик президента Польщі Анджея Дуди до США розмістити американську ядерну зброю на польській території, щоб стримувати майбутню російську агресію.

Передісторія:

  • Президент Польщі Дуда вважає, що Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, що розміщуються в Західній Європі або США, до Польщі.
  • Цю пропозицію, за словами польського лідера, він нещодавно обговорював з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.
  • Прем’єр Польщі Дональд Туск у відповідь на ідею Дуди сказав, що такі заклики потрібно озвучувати публічно, лише коли є впевненість, що адміністрація Трампа готова позитивно на них відреагувати.

СШАядерна зброяПольща
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