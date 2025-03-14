Венс: Я був би шокований, якби США захотіли перемістити ядерну зброю на схід Європи
П'ятниця, 14 березня 2025, 08:45
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що він був би шокований, якби президент Дональд Трамп вирішив перемістити американську ядерну зброю далі на схід у Європі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова Венса ефірі Fox News: "Я не говорив з президентом про це питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядерної зброї далі на схід в Європу".
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Деталі: Зазначається, що так віцепрезидент США відреагував на заклик президента Польщі Анджея Дуди до США розмістити американську ядерну зброю на польській території, щоб стримувати майбутню російську агресію.
Передісторія:
- Президент Польщі Дуда вважає, що Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, що розміщуються в Західній Європі або США, до Польщі.
- Цю пропозицію, за словами польського лідера, він нещодавно обговорював з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.
- Прем’єр Польщі Дональд Туск у відповідь на ідею Дуди сказав, що такі заклики потрібно озвучувати публічно, лише коли є впевненість, що адміністрація Трампа готова позитивно на них відреагувати.