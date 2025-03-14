Венс: Я був би шокований, якби США захотіли перемістити ядерну зброю на схід Європи

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що він був би шокований, якби президент Дональд Трамп вирішив перемістити американську ядерну зброю далі на схід у Європі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Венса ефірі Fox News: "Я не говорив з президентом про це питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядерної зброї далі на схід в Європу".

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Деталі: Зазначається, що так віцепрезидент США відреагував на заклик президента Польщі Анджея Дуди до США розмістити американську ядерну зброю на польській території, щоб стримувати майбутню російську агресію.

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