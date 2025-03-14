Вэнс: Я был бы шокирован, если бы США захотели переместить ядерное оружие на восток Европы
Пятница, 14 марта 2025, 08:45
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он был бы шокирован, если бы президент Дональд Трамп решил переместить американское ядерное оружие дальше на восток в Европе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Прямая речь Вэнса эфире Fox News: "Я не говорил с президентом об этом вопросе, но я был бы шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше на восток в Европу".
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Детали: Отмечается, что так вице-президент США отреагировал на призыв президента Польши Анджея Дуды к США разместить американское ядерное оружие на польской территории, чтобы сдерживать будущую российскую агрессию.
Предыстория:
- Президент Польши Дуда считает, что Дональд Трамп мог бы передислоцировать американские ядерные боеголовки, размещаемые в Западной Европе или США, в Польшу.
- Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлогом, специальным посланником США по вопросам Украины и России.
- Премьер Польши Дональд Туск в ответ на идею Дуды сказал, что такие призывы нужно озвучивать публично, только когда есть уверенность, что администрация Трампа готова положительно на них отреагировать.