Вэнс: Я был бы шокирован, если бы США захотели переместить ядерное оружие на восток Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он был бы шокирован, если бы президент Дональд Трамп решил переместить американское ядерное оружие дальше на восток в Европе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Вэнса эфире Fox News: "Я не говорил с президентом об этом вопросе, но я был бы шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше на восток в Европу".

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Детали: Отмечается, что так вице-президент США отреагировал на призыв президента Польши Анджея Дуды к США разместить американское ядерное оружие на польской территории, чтобы сдерживать будущую российскую агрессию.

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