Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

У Болгарії після перерахунку голосів до парламенту пройшла проросійська партія

Христина Бондарєва, Степан ГафткоП'ятниця, 14 березня 2025, 09:24
У Болгарії після перерахунку голосів до парламенту пройшла проросійська партія
Фото: Getty Images

У Болгарії після часткового перерахунку голосів на жовтневих виборах 16 депутатів позбулися мандатів, а проросійська та євроскептична партія "Велич" вперше подолала прохідний бар'єр і потрапила до парламенту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Reuters

Деталі: Конституційний суд Болгарії визнав неправомірним обрання до парламенту 16 депутатів після часткового перерахунку голосів на жовтневих виборах.

Реклама:

Суд розглянув результати виборів за скаргою популістської та націоналістичної партії "Велич", яка не подолала 4-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту – їй забракло декілька голосів.

Після перерахунку голосів партія "Велич", яка не підтримує допомогу Україні, отримала 10 місць. Інші шість місць були розподілені між чотирма невеликими партіями.

Крихка правляча коаліція на чолі з правоцентристською партією ГЄРБ втратила п'ять місць, але втримала мінімальну більшість – 121 місце у 240-місному парламенті.

РЕКЛАМА:

Конституційний суд у своїй заяві в четвер відхилив заклики до повного перерахунку голосів. Проте, частковий перерахунок голосів на сотнях виборчих дільниць додав ще більшої невизначеності на нестабільній політичній сцені Болгарії, де протягом багатьох років розрізнені партії не можуть отримати більшість або сформувати стабільні коаліції.

Жовтневі вибори, на яких партія ГЄРБ перемогла, набравши близько 26% голосів, були сьомими виборами за останні чотири роки. Але лише в січні парламент Болгарії затвердив кабінет міністрів на чолі з Розеном Желязковим, колишнім спікером парламенту, поклавши край багатомісячним коаліційним переговорам.

Читайте також: Сьома спроба Болгарії: чому нові вибори дають шанс на вихід з глибокої політичної кризи.

Болгаріявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України
Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор
фото, відеоПідозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід
відеоУ Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті
Усі новини...
Болгарія
Амбасадорку РФ у Болгарії вигнали з галереї в Софії під вигуки "Вбивця!"
У Болгарії під час проросійського протесту напали на будівлю ЄС і поліцію
Парламент Болгарії виступив проти розміщення своїх військ в Україні
Останні новини
01:56
Понад 100 обстрілів Сумщини за добу: загинула людина, двоє поранених
01:12
Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони на Курщині – Умєров
00:30
У Росії заявили, що мирний договір може передбачати "неозброєних спостерігачів" в Україні
00:04
оновленоУ Києві та області ППО працює по російських БпЛА
23:48
Зеленський поговорив із прем'єром Канади про посилення тиску на Москву
23:35
Для реалізації припинення вогню треба обговорити ЗАЕС, порти і Курщину – Віткофф
23:14
На Курщині в неділю Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів – Генштаб
23:00
Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни
22:34
У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА
22:13
фехтування17-річна українка Максименко здобула золото Гран-прі Будапешта
Усі новини...
Реклама:
Реклама: