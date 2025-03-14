У Болгарії після перерахунку голосів до парламенту пройшла проросійська партія

У Болгарії після часткового перерахунку голосів на жовтневих виборах 16 депутатів позбулися мандатів, а проросійська та євроскептична партія "Велич" вперше подолала прохідний бар'єр і потрапила до парламенту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Reuters

Деталі: Конституційний суд Болгарії визнав неправомірним обрання до парламенту 16 депутатів після часткового перерахунку голосів на жовтневих виборах.

Реклама:

Суд розглянув результати виборів за скаргою популістської та націоналістичної партії "Велич", яка не подолала 4-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту – їй забракло декілька голосів.

Після перерахунку голосів партія "Велич", яка не підтримує допомогу Україні, отримала 10 місць. Інші шість місць були розподілені між чотирма невеликими партіями.

Крихка правляча коаліція на чолі з правоцентристською партією ГЄРБ втратила п'ять місць, але втримала мінімальну більшість – 121 місце у 240-місному парламенті.

РЕКЛАМА:

Конституційний суд у своїй заяві в четвер відхилив заклики до повного перерахунку голосів. Проте, частковий перерахунок голосів на сотнях виборчих дільниць додав ще більшої невизначеності на нестабільній політичній сцені Болгарії, де протягом багатьох років розрізнені партії не можуть отримати більшість або сформувати стабільні коаліції.

Жовтневі вибори, на яких партія ГЄРБ перемогла, набравши близько 26% голосів, були сьомими виборами за останні чотири роки. Але лише в січні парламент Болгарії затвердив кабінет міністрів на чолі з Розеном Желязковим, колишнім спікером парламенту, поклавши край багатомісячним коаліційним переговорам.

Читайте також: Сьома спроба Болгарії: чому нові вибори дають шанс на вихід з глибокої політичної кризи.