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В Болгарии после пересчета голосов в парламент прошла пророссийская партия

Кристина Бондарева, Степан ГафткоПятница, 14 марта 2025, 09:24
В Болгарии после пересчета голосов в парламент прошла пророссийская партия
Фото: Getty Images

В Болгарии после частичного пересчета голосов на октябрьских выборах 16 депутатов лишились мандатов, а пророссийская и евроскептическая партия "Величие" впервые преодолела проходной барьер и попала в парламент.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Reuters

Детали: Конституционный суд Болгарии признал неправомерным избрание в парламент 16 депутатов после частичного пересчета голосов на октябрьских выборах.

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Суд рассмотрел результаты выборов по жалобе популистской и националистической партии "Величие", которая не преодолела 4-процентный барьер для прохождения в парламент – ей не хватило несколько голосов.

После пересчета голосов партия "Величие", которая не поддерживает помощь Украине, получила 10 мест. Остальные шесть мест были распределены между четырьмя небольшими партиями.

Хрупкая правящая коалиция во главе с правоцентристской партией ГЕРБ потеряла пять мест, но удержала минимальное большинство – 121 место в 240-местном парламенте.

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Конституционный суд в своем заявлении в четверг отклонил призывы к полному пересчету голосов. Тем не менее частичный пересчет голосов на сотнях избирательных участков добавил еще большей неопределенности на нестабильной политической сцене Болгарии, где в течение многих лет разрозненные партии не могут получить большинство или сформировать стабильные коалиции.

Октябрьские выборы, на которых партия ГЕРБ победила, набрав около 26% голосов, были седьмыми выборами за последние четыре года. Но лишь в январе парламент Болгарии утвердил кабинет министров во главе с Розеном Желязковым, бывшим спикером парламента, положив конец многомесячным коалиционным переговорам.

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Болгариявиборы
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