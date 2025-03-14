США та Ізраїль пропонували переселяти палестинців до Африки – AP

Агентство Associated Press з посиланням на американські та ізраїльські офіційні особи повідомило, що США та Ізраїль звернулися до офіційних осіб трьох східноафриканських держав із пропозицією обговорити використання їхніх територій як потенційних місць для переселення палестинців із сектору Гази згідно із запропонованим президентом Дональдом Трампом планом повоєнного устрою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Як зазначає агентство, американська та ізраїльська сторони контактували із Суданом, Сомалі та сепаратистським регіоном Сомалі, відомим як Сомаліленд.

Реклама:

У публікації йдеться, що оскільки всі три регіони є бідними, а в деяких випадках охоплені насильством, ця пропозиція також ставить під сумнів заявлену Трампом мету переселити палестинців Гази в "прекрасну місцевість".

Представники Судану заявили, що відхилили пропозиції США, а представники Сомалі та Сомаліленду повідомили Associated Press, що їм нічого не відомо про жодні контакти.

Говорячи на умовах анонімності про секретну дипломатичну ініціативу, американські та ізраїльські посадовці підтвердили контакти з Сомалі та Сомалілендом, а американці – і з Суданом.

РЕКЛАМА:

За їхніми словами, наразі неясно, наскільки просунулися ці зусилля і на якому рівні відбувалися обговорення.

За словами американських офіційних осіб, які заявили, що Ізраїль відіграє провідну роль в обговоренні, окрема робота США та Ізраїлю з трьома потенційними країнами розпочалася минулого місяця.

Ідею масового переселення палестинців з Гази Трамп озвучив на зустрічі з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу минулого місяця. Він також допустив взяття під контроль сектора Гази за допомогою американських військ.

Ізраїльський прем’єр привітав її як " сміливе бачення", натомість палестинці в Газі відкинули цю пропозицію.

Також арабські країни висловили рішучу опозицію і запропонували альтернативний план реконструкції, який залишив би палестинців на місці.

Правозахисні групи заявили, що примус або тиск на палестинців до виїзду може бути потенційним воєнним злочином.

Однак Білий дім заявляє, що Трамп "залишається при своєму баченні".