США и Израиль предлагали переселять палестинцев в Африку – AP

Агентство Associated Press со ссылкой на американские и израильские официальные лица сообщило, что США и Израиль обратились к официальным лицам трех восточноафриканских государств с предложением обсудить использование их территорий в качестве потенциальных мест для переселения палестинцев из сектора Газа согласно предложенному президентом Дональду Трампу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Как отмечает агентство, американская и израильская стороны контактировали с Суданом, Сомали и сепаратистским регионом Сомали, известным как Сомалиленд.

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В публикации говорится, что поскольку все три региона являются бедными, а в некоторых случаях охвачены насилием, это предложение также ставит под сомнение заявленную Трампом цель переселить палестинцев Газы в "прекрасную местность".

Представители Судана заявили, что отклонили предложения США, а представители Сомали и Сомалиленда сообщили Associated Press, что им ничего не известно ни о каких контактах.

Говоря на условиях анонимности о секретной дипломатической инициативе, американские и израильские чиновники подтвердили контакты с Сомали и Сомалилендом, а американцы – и с Суданом.

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По их словам, пока неясно, насколько продвинулись эти усилия и на каком уровне происходили обсуждения.

По словам американских официальных лиц, которые заявили, что Израиль играет ведущую роль в обсуждении, отдельная работа США и Израиля с тремя потенциальными странами началась в прошлом месяце.

Идею массового переселения палестинцев из Газы Трамп озвучил на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в прошлом месяце. Он также допустил взятие под контроль сектора Газа с помощью американских войск.

Израильский премьер приветствовал ее как "смелое видение", зато палестинцы в Газе отвергли это предложение.

Также арабские страны выразили решительную оппозицию и предложили альтернативный план реконструкции, который оставил бы палестинцев на месте.

Правозащитные группы заявили, что принуждение или давление на палестинцев к выезду может быть потенциальным военным преступлением.

Однако Белый дом заявляет, что Трамп "остается при своем видении".