Американський військовий, який злив секрети Пентагону, заявив у суді, що викрив "брехню Байдена"

Американський військовослужбовець Джек Тейшейра, звинувачений у витоку секретної інформації Пентагону через Discord, під час судового засідання заявив, що вважає себе "гордим патріотом", який нібито викрив "брехню адміністрації Байдена про Україну".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Визнавши себе винним за звинуваченням у перешкоджанні правосуддю, 23-річний військовий заявив, що знав про незаконність своїх дій, але вважав за необхідне розповісти правду про те, як адміністрація Байдена вводить американську громадськість в оману щодо війни в Україні.

Реклама:

"Якщо я врятував хоча б одне американське, російське або українське життя у цій безглуздій війні за гроші, моє покарання того варте", – сказав він.

Його останні коментарі різко контрастують із вибаченнями, які він приніс під час винесення вироку федеральному суду.

За словами Тейшейри він, як і президент Дональд Трамп, став жертвою Міністерства юстиції.

РЕКЛАМА:

Потім він закликав Трампа і членів його адміністрації "переглянути моє подвійне переслідування і покарання з метою повернути назад дії deep state і показати правду, хоч би якою ганебною вона була для адміністрації Байдена".

"Я впевнений у тому, як історія запам'ятає мої дії", – додав він.

Суддя військового суду Вікі Маркус погодилася на угоду зі слідством і засудила Тейшейру до звільнення з доганою і без тюремного ув'язнення. Вона відхилила вимогу прокуратури про винесення йому письмової догани та пониження у званні.

Читайте також: Шпигун нового покоління: що з'ясувало

Передісторія: