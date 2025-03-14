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Американський військовий, який злив секрети Пентагону, заявив у суді, що викрив "брехню Байдена"

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоП'ятниця, 14 березня 2025, 09:57
Американський військовий, який злив секрети Пентагону, заявив у суді, що викрив брехню Байдена
Фото з Facebook Joe Biden

Американський військовослужбовець Джек Тейшейра, звинувачений у витоку секретної інформації Пентагону через Discord, під час судового засідання заявив, що вважає себе "гордим патріотом", який нібито викрив "брехню адміністрації Байдена про Україну".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Визнавши себе винним за звинуваченням у перешкоджанні правосуддю, 23-річний військовий заявив, що знав про незаконність своїх дій, але вважав за необхідне розповісти правду про те, як адміністрація Байдена вводить американську громадськість в оману щодо війни в Україні.

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"Якщо я врятував хоча б одне американське, російське або українське життя у цій безглуздій війні за гроші, моє покарання того варте", – сказав він.

Його останні коментарі різко контрастують із вибаченнями, які він приніс під час винесення вироку федеральному суду.

За словами Тейшейри він, як і президент Дональд Трамп, став жертвою Міністерства юстиції.

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Потім він закликав Трампа і членів його адміністрації "переглянути моє подвійне переслідування і покарання з метою повернути назад дії deep state і показати правду, хоч би якою ганебною вона була для адміністрації Байдена".

"Я впевнений у тому, як історія запам'ятає мої дії", – додав він.

Суддя військового суду Вікі Маркус погодилася на угоду зі слідством і засудила Тейшейру до звільнення з доганою і без тюремного ув'язнення. Вона відхилила вимогу прокуратури про винесення йому письмової догани та пониження у званні.

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Передісторія:

  • Як відомо, військовослужбовець Національної гвардії Військово-повітряних сил Джек Тейшейра, який був фахівцем з інформаційних технологій на об’єднаній базі Кейп-Код у Массачусетсі, отримав доступ до секретних матеріалів, включаючи карти, супутникові знімки та розвіддані про союзників США, а потім розміщував ці документи на онлайн-платформі Discord.
  • Серед документів, якими він поділився з учасниками закритої групи, була конфіденційна інформація про війну в Україні.
  • Федеральні правоохоронні органи заарештували Тейшейру в квітні 2023 року в будинку його родини в Массачусетсі після тижневого розслідування того, як конфіденційні записи Пентагону потрапили в інтернет.
  • У листопаді минулого року федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейру, який розкрив секретну інформацію Пентагону через онлайн-платформу Discord, до 15 років позбавлення волі

БайденСШАсуд
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