Американский военный, сливший секреты Пентагона, заявил в суде, что разоблачил "ложь Байдена"

Американский военнослужащий Джек Тейшейра, обвиненный в утечке секретной информации Пентагона через Discord, во время судебного заседания заявил, что считает себя "гордым патриотом", который якобы разоблачил "ложь администрации Байдена об Украине".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Признав себя виновным по обвинению в препятствовании правосудию, 23-летний военный заявил, что знал о незаконности своих действий, но считал необходимым рассказать правду о том, как администрация Байдена вводит американскую общественность в заблуждение относительно войны в Украине.

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"Если я спас хотя бы одну американскую, российскую или украинскую жизнь в этой бессмысленной войне за деньги, мое наказание того стоит", – сказал он.

Его последние комментарии резко контрастируют с извинениями, которые он принес во время вынесения приговора федеральному суду.

По словам Тейшейры он, как и президент Дональд Трамп, стал жертвой Министерства юстиции.

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Затем он призвал Трампа и членов его администрации "пересмотреть мое двойное преследование и наказание с целью повернуть вспять действия deep state и показать правду, какой бы позорной она ни была для администрации Байдена".

"Я уверен в том, как история запомнит мои действия", – добавил он.

Судья военного суда Вики Маркус согласилась на сделку со следствием и приговорила Тейшейру к освобождению с выговором и без тюремного заключения. Она отклонила требование прокуратуры о вынесении ему письменного выговора и понижения в звании.

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