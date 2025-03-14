Європейський Союз розглядає можливість створення спеціального фонду для військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 мільярдів євро. План передбачає добровільну участь країн-членів, щоб уникнути блокування з боку Угорщини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Euractiv

Деталі: Минулого місяця дипломатична служба ЄС запропонувала створити схему на рівні ЄС для надання Україні додаткових боєприпасів. У тексті, з яким ознайомилося видання, не було жодної цифри щодо обсягу коштів, необхідних для виконання цих планів.

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Враховуючи постійну відмову Угорщини підтримувати Україну, пропозиція була переписана таким чином, щоб до неї могли долучитися "держави-члени, що беруть участь".

В останній версії пропозиції йдеться про те, що країни "заохочуються до надання військової підтримки Україні у 2025 році на попередню суму щонайменше 20 мільярдів євро, яка може зрости до 40 мільярдів євро в залежності від потреб України".

Як перший крок, лідери країн-учасниць мають домовитися про виділення 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році, пропонується в тексті.

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Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги, або у грошовій, або безпосередньо у натуральній формі. Сам ЄС зарахує 1,9 мільярда євро від доходів від заморожених російських активів як свій внесок, навіть якщо ці кошти вже були виділені і частково виплачені.

Пріоритетами ініціативи мають бути великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники, винищувачі тощо.

Текст був переданий країнам ЄС у четвер, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ, що пройде у понеділок.

Лідери ЄС зберуться на саміт наступного тижня, зокрема, щоб обговорити допомогу Україні та посилення своєї обороноздатності.

Крайній термін, коли країни можуть висловити зацікавленість у приєднанні до програми, – 30 квітня.

Декілька держав-членів Європейського Союзу за результатами засідання Європейської ради 6 березня оголосили про зобов’язання виділити до 15 млрд євро на додаткову допомогу Україні, повідомляв раніше глава Євроради Антоніу Кошта.