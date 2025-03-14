ЕС может создать военный фонд до 40 млрд евро для Украины, обойдя вето Венгрии – СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность создания специального фонда для военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. План предусматривает добровольное участие стран-членов, чтобы избежать блокировки со стороны Венгрии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Euractiv

Детали: В прошлом месяце дипломатическая служба ЕС предложила создать схему на уровне ЕС для предоставления Украине дополнительных боеприпасов. В тексте, с которым ознакомилось издание, не было ни одной цифры по объему средств, необходимых для выполнения этих планов.

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Учитывая постоянный отказ Венгрии поддерживать Украину, предложение было переписано таким образом, чтобы к нему могли присоединиться "участвующие государства-члены".

В последней версии предложения говорится о том, что страны "поощряются к предоставлению военной поддержки Украине в 2025 году на предварительную сумму не менее 20 миллиардов евро, которая может вырасти до 40 миллиардов евро в зависимости от потребностей Украины".

Как первый шаг, лидеры стран-участниц должны договориться о выделении 5 миллиардов евро на 2 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году, предлагается в тексте.

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Каждая страна будет участвовать в соответствии со своим экономическим весом, или в денежной, или непосредственно в натуральной форме. Сам ЕС зачислит 1,9 миллиарда евро от доходов от замороженных российских активов как свой вклад, даже если эти средства уже были выделены и частично выплачены.

Приоритетами инициативы должны быть крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракеты, беспилотники, истребители и тому подобное.

Текст был передан странам ЕС в четверг, накануне встречи министров иностранных дел, которая пройдет в понедельник.

Лидеры ЕС соберутся на саммит на следующей неделе, в частности, чтобы обсудить помощь Украине и усиление своей обороноспособности.

Крайний срок, когда страны могут выразить заинтересованность в присоединении к программе, – 30 апреля.

Несколько государств-членов Европейского Союза по результатам заседания Европейского совета 6 марта объявили об обязательстве выделить до 15 млрд евро на дополнительную помощь Украине, сообщал ранее глава Евросовета Антониу Кошта.