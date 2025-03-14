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СБУ розкрила теракт на Харківщині, де рашисти підірвали свого 15-річного агента

Степан ГафткоП'ятниця, 14 березня 2025, 11:30
СБУ розкрила теракт на Харківщині, де рашисти підірвали свого 15-річного агента
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала співучасницю теракту, який було здійснено спецслужбами РФ на Харківщині на початку лютого 2025 року, коли росіяни підірвали свого 15-річного агента, який, під виглядом кур'єра, приніс вибухівку до військової частини.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Наразі затримано російську агентку – 28-річну безробітну з Харкова, яка за інструкціями окупантів виготовила СВП для "курʼєра".

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Деталі: Контррозвідка СБУ затримала жінку, яка виготовила вибуховий пристрій, що був використаний для теракту на Харківщині. 

Вибухівку, споряджену додатковими елементами для ураження та мобільним телефоном для дистанційної активації у лютому, жінка передала місцевому школяру, якого окупанти залучили через Телеграм-канал. 

Агент, виконуючи завдання, доставив вибухівку до підрозділу Нацгвардії, де після активації пристрою загинув. 

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Під час обшуку в затриманої вилучено компоненти до нової вибухівки та мобільний телефон з доказами співпраці з РФ.

СБУдиверсантиросійсько-українська війна
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