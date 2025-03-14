СБУ раскрыла теракт на Харьковщине, где рашисты взорвали своего 15-летнего агента

Служба безопасности Украины задержала соучастницу теракта, который был осуществлен спецслужбами РФ в Харьковской области в начале февраля 2025 года, когда россияне взорвали своего 15-летнего агента, он, под видом курьера, принес взрывчатку в воинскую часть.

Источник: СБУ

Дословно: "Сейчас задержан российский агент - 28-летняя безработная из Харькова, которая по инструкциям оккупантов изготовила СВУ для "курьера".

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Детали: Контрразведка СБУ задержала женщину, которая изготовила взрывное устройство, оно было использовано для теракта на Харьковщине.

Взрывчатку, снаряженную дополнительными элементами для поражения и мобильным телефоном для дистанционной активации в феврале, женщина передала местному школьнику, которого оккупанты привлекли через Телеграмм-канал.

Агент, выполняя задание, доставил взрывчатку в подразделение Нацгвардии, где после активации устройства погиб.

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Во время обыска у задержанной изъяты компоненты к новой взрывчатке и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ.