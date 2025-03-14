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В Україну йде похолодання: місцями очікують сніг і до -8°

Ірина БалачукП'ятниця, 14 березня 2025, 13:53
В Україну йде похолодання: місцями очікують сніг і до -8°
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується погіршення погодних умов: на вихідних в західних і північних областях прогнозують дощ і сніг, а з наступного тижня – суттєве похолодання.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "15-16 березня погіршення погодних умов: у західних та північних областях дощ та сніг, місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; зниження температури вночі до 2° тепла – 4° морозу, вдень до 2-8° тепла; на решті території дощі, температура вночі 6-12° тепла, вдень 10-18°, 15 березня на південному сході країни до 21° тепла". 

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Погода 15 березня 
скриншот з сайту УГМЦ

Деталі: У столиці в суботу очікуються помірні дощі, вночі та вдень до +6°+8°, в неділю прогнозують вночі помірний сніг, температура повітря 0°+2°, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, до +6°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

 
Погода 16 березня 
скриншот з сайту УГМЦ

17-19 березня очікується похолодання по всій території країни: температура вночі знизиться до 2-8° морозу, вдень до 0-6° тепла.

У Києві 17 березня прогнозують невеликий сніг і сніг з дощем, вночі до -1°-3°, вдень до +4°, вітер північний, 3-8 м/с.

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18 березня у столиці істотних опадів не очікують, але температура повітря знизиться вночі до -5°-7°, вдень – до +3°+5°, вітер північний, 5-10 м/с. 

 
Погода 18 березня 
скриншот з сайту УГМЦ

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