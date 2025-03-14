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В Украину идет похолодание: местами ожидают снег и до -8°

Ирина БалачукПятница, 14 марта 2025, 13:53
В Украину идет похолодание: местами ожидают снег и до -8°
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий: на выходных в западных и северных областях прогнозируют дождь и снег, а со следующей недели – существенное похолодание.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "15-16 марта ухудшение погодных условий: в западных и северных областях дождь и снег, местами значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; снижение температуры ночью до 2° тепла – 4° мороза, днем до 2-8° тепла; на остальной территории дожди, температура ночью 6-12° тепла, днем 10-18°, 15 марта на юго-востоке страны до 21° тепла".

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Погода 15 марта 
скриншот С сайта УГМЦ

Детали: В столице в субботу ожидаются умеренные дожди, ночью и днем до +6°+8°, в воскресенье прогнозируют ночью умеренный снег, температура воздуха 0°+2°, днем небольшой дождь и мокрый снег, до +6°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

 
Погода 16 марта 
скриншот С сайта УГМЦ

17-19 марта ожидается похолодание по всей территории страны: температура ночью снизится до 2-8° мороза, днем до 0-6° тепла.

В Киеве 17 марта прогнозируют небольшой снег и снег с дождем, ночью до -1°-3°, днем до +4°, ветер северный, 3-8 м/с.

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18 марта в столице существенных осадков не ожидают, но температура воздуха снизится ночью до -5°-7°, днем – до +3°+5°, ветер северный, 5-10 м/с.

 
Погода 18 марта 
скриншот С сайта УГМЦ

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