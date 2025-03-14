Генсек НАТО заявив, що "було б нормально" відновити відносини з РФ після війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що відносини з Росією мають бути врешті-решт нормалізовані, як тільки закінчаться бойові дії в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: На думку генсека НАТО, "було б нормально" після завершення війни із Росією "крок за кроком відновити нормальні відносини".

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"Але ми ще абсолютно не там, ми повинні продовжувати тиск на них, щоб Росія серйозно поставилася до переговорів", – сказав він.

Рютте наголосив, що на Росію потрібно продовжувати тиснути, аби "переконатися, що вони готові серйозно брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями".

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