Генсек НАТО заявив, що "було б нормально" відновити відносини з РФ після війни
П'ятниця, 14 березня 2025, 15:43
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що відносини з Росією мають бути врешті-решт нормалізовані, як тільки закінчаться бойові дії в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: На думку генсека НАТО, "було б нормально" після завершення війни із Росією "крок за кроком відновити нормальні відносини".
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"Але ми ще абсолютно не там, ми повинні продовжувати тиск на них, щоб Росія серйозно поставилася до переговорів", – сказав він.
Рютте наголосив, що на Росію потрібно продовжувати тиснути, аби "переконатися, що вони готові серйозно брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями".
Що було раніше:
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- Напередодні, 13 березня, Рютте перебував із візитом у американського президента Дональда Трампа. Ця зустріч відбулася відразу після того, як очільник Кремля Владімір Путін висловився щодо "30-денного перемир’я".
- Під час зустрічі із Трампом Рютте заявив, що члени Альянсу відстають від Росії і Китаю у виробництві зброї, а американський президент похвалився тим, що його прихід до влади "зробив НАТО сильнішим".