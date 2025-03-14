Генсек НАТО заявил, что "было бы нормально" восстановить отношения с РФ после войны
Пятница, 14 марта 2025, 15:43
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg заявил, что отношения с Россией должны быть в конце концов нормализованы, как только закончатся боевые действия в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: По мнению генсека НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения".
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"Но мы еще абсолютно не там, мы должны продолжать давление на них, чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам", - сказал он.
Рютте подчеркнул, что на Россию нужно продолжать давить, чтобы "убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".
Что предшествовало:
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- Накануне, 13 марта, Рютте находился с визитом у американского президента Дональда Трампа. Эта встреча состоялась сразу после того, как глава Кремля Владимир Путин высказался относительно "30-дневного перемирия".
- Во время встречи с Трампом Рютте заявил, что члены Альянса отстают от России и Китая в производстве оружия, а американский президент похвастался тем, что его приход к власти "сделал НАТО сильнее".