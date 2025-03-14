Генсек НАТО заявил, что "было бы нормально" восстановить отношения с РФ после войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg заявил, что отношения с Россией должны быть в конце концов нормализованы, как только закончатся боевые действия в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По мнению генсека НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения".

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"Но мы еще абсолютно не там, мы должны продолжать давление на них, чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам", - сказал он.

Рютте подчеркнул, что на Россию нужно продолжать давить, чтобы "убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".

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