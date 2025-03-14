Трамп розповів деталі "хорошої і продуктивної розмови" з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля Владіміром Путіним у четвер 13 березня.

Джерело: Трамп у соцмережі TruthSocial, цитує "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

Реклама:

"Вчора ми мали дуже хороші і продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися", – сказав він.

Водночас він зазначив, що зараз нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні".

"Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!!!", – написав він.

РЕКЛАМА:

Зазначимо, Трамп не уточнив, чи відбулася у рамках цих переговорів також його особиста розмова з очільником Кремля.

Передісторія: