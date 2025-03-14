Трамп рассказал детали "хорошего и продуктивного разговора" с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля Владимиром Путиным в четверг 13 марта.
Источник: Трамп в соцсети TruthSocial, цитирует "Европейская правда"
Детали: Трамп заявил, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".
"Вчера мы имели очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться", - сказал он.
В то же время он отметил, что сейчас якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении".
"Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех!!!" – написал он.
Отметим, Трамп не уточнил, состоялся ли в рамках этих переговоров также его личный разговор с главой Кремля.
Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".