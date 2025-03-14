Естонія наклала санкції на росіян, з яких ЄС зняв обмеження під тиском Угорщини

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оголосив, що Таллінн запровадив національні санкції проти чотирьох громадян Росії, яких виключили із санкційного списку ЄС за наполягання Угорщини.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами Тсахкни, на тлі обговорень у Євросоюзі продовження санкцій естонський уряд "як превентивний захід" запровадив власні санкції проти всіх осіб, які були у списку.

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"Я вирішив запровадити національні санкції проти Кантора, Дегтярьова та Ісмаїлової у відповідь на їхнє виключення з санкційного списку ЄС", – оголосив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, ідеться про сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

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Раніше джерело "ЄП" повідомило, що посли ЄС у п’ятницю погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.

Непродовження санкцій могло би фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ. За оцінками, могло йтися про приблизно 60 млрд євро розморожених коштів або й дещо більше.

Знати більше: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС