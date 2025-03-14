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Эстония наложила санкции на россиян, с которых ЕС снял ограничения под давлением Венгрии

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 14 марта 2025, 18:31
Эстония наложила санкции на россиян, с которых ЕС снял ограничения под давлением Венгрии
фото: Getty Images

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна объявил, что Таллинн ввел национальные санкции против четырех граждан России, которых исключили из санкционного списка ЕС по настоянию Венгрии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам Тсахкны, на фоне обсуждений в Евросоюзе продолжения санкций эстонское правительство "в качестве превентивной меры" ввело собственные санкции против всех лиц, которые были в списке.

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"Я решил ввести национальные санкции против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой в ответ на их исключение из санкционного списка ЕС", – объявил глава МИД Эстонии.

Напомним, речь идет о сестре российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмене Вячеславе Моше Канторе, а также министре спорта РФ Михаиле Дегтяреве.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

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Ранее источник "ЕП" сообщил, что послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.

Непродление санкций могло бы фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь могла идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Узнать больше: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС

ЭстониясанкцииРосcияВенгрия
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