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У Харкові військовий ТЦК застосував травматичний автомат в сутичці з цивільним, який бився кастетом

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 березня 2025, 18:38
У Харкові військовий ТЦК застосував травматичний автомат в сутичці з цивільним, який бився кастетом
Фото - нацполіція

У Харкові 14 березня під час оповіщення населення виник конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та двома цивільними. Один чоловік вдарив кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички.

Джерело: поліція Харківщини, Харківський ОТЦК та СП

Дослівно поліція: "За попередньою інформацією, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців. Один із чоловіків завдав удару кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички.

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З метою припинення агресії та для самозахисту працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для попередження подальшого розвитку конфлікту".

Деталі: Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців.

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У Харківському ОТЦК та СП визнали "порушення, некоректну і емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця. У зв’язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян".

ТЦКмобілізаціябійка
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