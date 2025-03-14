В Харькове военный ТЦК применил травматический автомат в схватке с гражданским, который бился кастетом

В Харькове 14 марта во время оповещения населения возник конфликт между военнослужащими ТЦК и двумя гражданскими. Один мужчина ударил кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к столкновению.

Источник: полиция Харьковщины, Харьковский ОТЦК и СП

Дословно полиция: "По предварительной информации, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских лиц проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к столкновению.

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С целью прекращения агрессии и для самозащиты работник ТЦК и СП, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия, осуществив несколько выстрелов в землю для предупреждения дальнейшего развития конфликта".

Детали: Следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев.

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В Харьковском ОТЦК и СП признали "нарушение, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военнослужащего. В связи с этой ситуацией проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, осуществляющими оповещение граждан".