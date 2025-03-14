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Естонія закликає позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 14 березня 2025, 18:55
Естонія закликає позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав призупинити право голосу Угорщини в Раді Європейського Союзу за систематичні дії проти спільних інтересів Європи.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Тсахкна коментував продовження чинності санкційного списку ЄС на шість місяців, яке затягнулось через вимоги Угорщини – і для якого довелось виключити зі списку трьох російських олігархів.

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"З політичних причин Угорщина поставила продовження санкцій в залежність від виключення з санкційного списку російських бізнесменів В'ячеслава Кантора, Михайла Дегтярьова та Гульбахор Ісмаїлової", – наголосив він.

Глава МЗС Естонії підкреслив, що підстав для зняття та послаблення санкцій проти Росії немає, оскільки вона не відмовилась від своєї мети загарбати Україну та змінити європейську архітектуру безпеки.

"Угорщина систематично працює проти спільних інтересів безпеки Європи, і тому ми повинні швидко зробити конкретні кроки і рухатися далі за процедурою статті 7, тобто призупинення права голосу Угорщини", – додав Тсахкна.

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Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, якщо має місце серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

За даними Financial Times, небажання Будапешта продовжити низку санкцій ЄС проти Росії в останні дні призвело до активізації обговорень серед держав-членів потреби того, аби позбавити Угорщину права голосу в ухваленні ключових рішень.

Джерела видання припускають, що в разі, якщо Угорщина спробує блокувати продовження іншого блоку санкцій проти Росії в липні 2025 року, "рішучість держав ЄС вжити заходів проти Будапешта може досягти апогею".

ЕстоніяЄСУгорщина
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