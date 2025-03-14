На фронті відбулось 123 зіткнення, з них 41 на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті від початку доби 14 березня відбулось 123 бойових зіткнення, з них 41 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Сьогодні російські загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинули 96 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 877 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Петропавлівки, де українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а також у напрямках Нового та Дронівки.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки.

Двадцять чотири рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки поблизу Новополя, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбивають сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, П’ятихатки та Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили атаку противника в районі Антонівського мосту, крім того, ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Херсон.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 18 боїв, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих бомб, та здійснив 156 артилерійських обстрілів.