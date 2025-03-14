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На фронте произошло 123 столкновения, из них 41 на Покровском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 14 марта 2025, 23:29
На фронте произошло 123 столкновения, из них 41 на Покровском направлении – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток 14 марта состоялось 123 боевых столкновения, из них 41 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня российские захватчики нанесли 70 авиационных ударов, сбросили 96 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 877 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях Загрызово и Петропавловки, где украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполовка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

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На Северском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупационных войск вблизи Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

Двадцать четыре раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное. Наши защитники остановили 35 штурмовых действий противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки вблизи Новополя, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники отражают семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Антоновского моста, кроме того, враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Херсон.

На Курском направлении с начала суток произошло 18 боев, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых бомб, и совершил 156 артиллерийских обстрелов.

Генштаббоевые действиявойна
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