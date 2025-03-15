Розшукуваного у Молдові бізнесмена затримали в Великій Британії

Британські правоохоронці затримали молдавського бізнесмена В’ячеслава Платона, який у Молдові проходить у кількох кримінальних справах. Наразі ведуться переговори про його екстрадицію.

Джерело: Генеральна прокуратура Республіки Молдова, видання Newsmaker

Деталі: За інформацією прокуратури, Платона затримали у Великій Британії 13 березня на підставі запиту молдовських правоохоронців, надісланого у вересні 2024 року. Наразі правоохоронні органи ведуть переговори з британською владою щодо його екстрадиції до Молдови.

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У Молдові Платон проходить обвинуваченим у кількох кримінальних справах. За інформацією прокуратури, у 2011 році бізнесмен створив і очолив злочинну організацію "Ландромат", яка діяла в Молдові, Україні, Росії та інших країнах. Організація відмивала гроші через молдовський банк, а також банки і фінансові установи Росії та Литви.

У 2016 році Платона затримали в Україні, після чого Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію до Молдови.

Крім цього, Платон – головний фігурант справи про виведення грошей зі страхових компаній Asito, Мoldasig і Alliance Insurance Group. У 2017 році бізнесмена засудили до 12 років позбавлення волі.

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У 2019 році Вища судова палата повернула справу про виведення грошей зі страхових компаній на перегляд до Апеляційної палати, а та, зі свого боку, до суду першої інстанції. Водночас суди скасували покарання, призначене Платону в цій справі.

Паралельно з цим 2020 року за ініціативою прокуратури відправили на перегляд і справу Платона про шахрайство в Banca de Economii, а Платона випустили з в'язниці. Генпрокурор Олександр Стояногло, який зараз балотувався на виборах, та якого підтримує проросійська опозиція, тоді підкреслив, що справжнім бенефіціаром 869 млн леїв, виведених із BEM, був інший олігарх-утікач Володимир Плахотнюк. У червні 2021 року суд повністю виправдав Платона у справі BEM.

Проти Платона в суді розглядається ще дві кримінальні справи. Одна з них стосується можливого виведення 23,4 млн доларів з Moldindconbank під виглядом кредитів для Ілана Шора, інша – про незаконне відкриття в банку рахунка на ім'я судді Вищої Судової Палати Республіки Молдова, на який перерахували 300 тисяч євро, отриманих злочинним шляхом. Це було зроблено без відома судді з метою обмовити її і завдати шкоди репутації, стверджує слідство.