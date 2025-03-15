Разыскиваемого в Молдове бизнесмена задержали в Великобритании

Британские правоохранители задержали молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который в Молдове проходит по нескольким уголовным делам. Сейчас ведутся переговоры о его экстрадиции.

Источник: Генеральная прокуратура Республики Молдова, издание Newsmaker

Детали: По информации прокуратуры, Платона задержали в Великобритании 13 марта на основании запроса молдавских правоохранителей, направленного в сентябре 2024 года. Сейчас правоохранительные органы ведут переговоры с британскими властями о его экстрадиции в Молдову.

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В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию "Ландромат", которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

В 2016 году Платона задержали в Украине, после чего Печерский суд вынес решение о его аресте и экстрадиции в Молдову.

Кроме этого, Платон – главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, МоІԁаѕіг и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы.

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В 2019 году Высшая судебная палата вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. В то же время суды отменили наказание, назначенное Платону в этом деле.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло, который сейчас баллотировался на выборах, и которого поддерживает пророссийская оппозиция, тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был другой беглый олигарх Владимир Плахотнюк. В июне 2021 года суд полностью оправдал Платона по делу BEM.

Против Платона в суде рассматривается еще два уголовных дела. Одно из них касается возможного вывода 23,4 млн долларов из Moldindconbank под видом кредитов для Илана Шора, другое – о незаконном открытии в банке счета на имя судьи Высшей Судебной Палаты Республики Молдова, на который перечислили 300 тысяч евро, полученных преступным путем. Это было сделано без ведома судьи с целью оклеветать ее и нанести ущерб репутации, утверждает следствие.