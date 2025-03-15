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Міністр оборони Словаччини "забув" задекларувати віллу у Хорватії

Іван Д'яконовСубота, 15 березня 2025, 04:24
Міністр оборони Словаччини забув задекларувати віллу у Хорватії
Роберт Каліняк. Фото: Wikimedia

Опозиційні депутати парламенту Словаччини звинуватили міністра оборони Роберта Каліняка в порушенні закону через приховування вілли в Хорватії, яка належить його дружині.

Джерело: Aktuality, передає "Європейська правда"

Деталі: Напередодні кілька опозиційних депутатів парламенту Словаччини оголосили, що подадуть скаргу в парламентську комісію з питань несумісності посад щодо майнових володінь Каліняка та почнуть збори підписів за його відставку.

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Голова комісії Вероніка Ремішова звернула увагу на те, що Каліняк не задекларував свій будинок у Хорватії у майновій декларації за 2023 рік і нібито приховував його понад шість років.

"Каліняк сам оголосив ЗМІ про володіння розкішною нерухомістю, він просто забув згадати, що приховав її у своїй майновій декларації", – наголосила Ремішова, додавши, що це є порушенням конституційного закону.

Сам глава Міноборони Словаччини у пʼятницю пояснив, що вілла у Хорватії належить його дружині, і він не вніс її в декларацію після повернення в політику "для захисту приватного життя".

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Принагідно він звинуватив опозицію у втручанні у приватне життя, стверджуючи, що приховуванням майна "захищав вищий інтерес відповідно до Конституції", а його сімʼя тривалий час займається бізнесом і може дозволити собі таку нерухомість.

Передісторія: 

Словаччинадекларації
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