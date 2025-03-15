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Министр обороны Словакии "забыл" задекларировать виллу в Хорватии

Иван ДьяконовСуббота, 15 марта 2025, 04:24
Министр обороны Словакии забыл задекларировать виллу в Хорватии
Роберт Калиняк. Фото: Wikimedia

Оппозиционные депутаты парламента Словакии обвинили министра обороны Роберта Калиняка в нарушении закона из-за сокрытия виллы в Хорватии, которая принадлежит его жене.

Источник: Aktuality, передает "Европейская правда"

Детали: Накануне несколько оппозиционных депутатов парламента Словакии объявили, что подадут жалобу в парламентскую комиссию по вопросам несовместимости должностей по имущественным владений Калиняка и начнут сбор подписей за его отставку.

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Председатель комиссии Вероника Ремишова обратила внимание на то, что Калиняк не задекларировал свой дом в Хорватии в имущественной декларации за 2023 год и якобы скрывал его более шести лет.

"Калиняк сам объявил СМИ о владении роскошной недвижимостью, он просто забыл упомянуть, что скрыл ее в своей имущественной декларации", – подчеркнула Ремишова, добавив, что это является нарушением конституционного закона.

Сам глава Минобороны Словакии в пятницу объяснил, что вилла в Хорватии принадлежит его жене, и он не внес ее в декларацию после возвращения в политику "для защиты частной жизни".

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Попутно он обвинил оппозицию во вмешательстве в частную жизнь, утверждая, что сокрытием имущества "защищал высший интерес в соответствии с Конституцией", а его семья долгое время занимается бизнесом и может позволить себе такую недвижимость.

Предыстория: 

  • На днях словацкий премьер-министр Роберт Фицо был вынужден опровергать сообщения хорватских СМИ о том, что он якобы строит виллу в курортной Далмации.

Словакиядекларации
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