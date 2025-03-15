Путін відмовляється від переговорів щодо припинення вогню – ISW
Лідер Кремля Володимир Путін не розглядає можливість припинення вогню в Україні та намагається затягнути процес будь-яких мирних домовленостей.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики ISW зазначають, що заяви Кремля після зустрічі Путіна зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня підтверджують його небажання підтримати ініціативу США та України щодо припинення вогню. Замість цього Кремль прагне затягнути переговорний процес або, у разі погодження на тимчасове перемир’я, використати його для відпочинку та переозброєння російських військ.
Згідно з оцінкою ISW, Путін, найімовірніше, порушить будь-яку мирну угоду та звинуватить Україну у її недотриманні.
Дослівно: "Нещодавні заклики Путіна до прямої телефонної розмови з Трампом є лише останнім кроком Путіна, спрямованим на те, щоб позиціонувати Росію і США як рівних на світовій арені. Російські інсайдерські джерела нещодавно заявили, що Путін прагне затягнути переговори про можливе тимчасове припинення вогню, і нещодавні публічні заяви Путіна узгоджуються з цими інсайдерськими заявами".
Деталі: Американська розвідка вважає, що Путін залишається відданим ідеї захоплення України, що узгоджується з довгостроковими оцінками ISW щодо його стратегічних цілей.
Видання The Washington Post із посиланням на засекречені документи розвідки США повідомило, що Путін і надалі прагне встановити контроль над Україною.
Чотири представники західних розвідок і два члени Конгресу США заявили 18 лютого в інтерв'ю NBC, що немає жодних доказів готовності Путіна до реальних мирних домовленостей.
За оцінками ISW, Кремль дотримується своїх давніх експансіоністських планів щодо повної капітуляції України, попри переговори з адміністрацією Дональда Трампа
Ключові висновки ISW за 14 березня:
- ISW не виявила жодних геолокаційних доказів того, що російські війська оточили значну кількість українських підрозділів у Курській області або на інших ділянках уздовж лінії фронту в Україні.
- Путін вхопився за заяву президента США Дональда Трампа про нібито оточення українських військ у Курській області, щоб відволікти увагу від своєї нещодавньої відмови від американо-української пропозиції про припинення вогню.
- Заяви Кремля після зустрічі Путіна зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня підкреслюють його відмову від американсько-української ініціативи щодо припинення вогню та подальше небажання брати участь у переговорах для завершення війни в Україні.
- Російські війська дещо просунулися до міжнародного кордону в Курській області 14 березня, проте українські сили все ще утримують там обмежені позиції.
- Послідовні українські удари по російських засобах протиповітряної оборони дозволяють українським безпілотникам дальнього радіусу дії все частіше проникати крізь російську систему ППО в глибокий тил, зокрема в Московську область.
- Українські військові реорганізували 3-тю окрему десантно-штурмову бригаду в 3-й армійський корпус, ще раз продемонструвавши зусилля Збройних сил України щодо переходу до корпусної структури.
- Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу й технічну підтримку та демонструють зацікавленість у зміцненні двосторонньої співпраці.
- Українські війська просунулися вперед у Торецьку, а російські – поблизу Сіверська та Покровська.