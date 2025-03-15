Путін відмовляється від переговорів щодо припинення вогню – ISW

Лідер Кремля Володимир Путін не розглядає можливість припинення вогню в Україні та намагається затягнути процес будь-яких мирних домовленостей.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики ISW зазначають, що заяви Кремля після зустрічі Путіна зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня підтверджують його небажання підтримати ініціативу США та України щодо припинення вогню. Замість цього Кремль прагне затягнути переговорний процес або, у разі погодження на тимчасове перемир’я, використати його для відпочинку та переозброєння російських військ.

Реклама:

Згідно з оцінкою ISW, Путін, найімовірніше, порушить будь-яку мирну угоду та звинуватить Україну у її недотриманні.

Дослівно: "Нещодавні заклики Путіна до прямої телефонної розмови з Трампом є лише останнім кроком Путіна, спрямованим на те, щоб позиціонувати Росію і США як рівних на світовій арені. Російські інсайдерські джерела нещодавно заявили, що Путін прагне затягнути переговори про можливе тимчасове припинення вогню, і нещодавні публічні заяви Путіна узгоджуються з цими інсайдерськими заявами".

Деталі: Американська розвідка вважає, що Путін залишається відданим ідеї захоплення України, що узгоджується з довгостроковими оцінками ISW щодо його стратегічних цілей.

РЕКЛАМА:

Видання The Washington Post із посиланням на засекречені документи розвідки США повідомило, що Путін і надалі прагне встановити контроль над Україною.

Чотири представники західних розвідок і два члени Конгресу США заявили 18 лютого в інтерв'ю NBC, що немає жодних доказів готовності Путіна до реальних мирних домовленостей.

За оцінками ISW, Кремль дотримується своїх давніх експансіоністських планів щодо повної капітуляції України, попри переговори з адміністрацією Дональда Трампа

Ключові висновки ISW за 14 березня: