Путин отказывается от переговоров о прекращении огня – ISW
Лидер Кремля Владимир Путин не рассматривает возможность прекращения огня в Украине и пытается затянуть процесс любых мирных договоренностей.
Источник: ISW
Детали: Аналитики ISW отмечают, что заявления Кремля после встречи Путина со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта подтверждают его нежелание поддержать инициативу США и Украины о прекращении огня. Вместо этого Кремль стремится затянуть переговорный процесс или, в случае согласия на временное перемирие, использовать его для отдыха и перевооружения российских войск.
Согласно оценке ISW, Путин, скорее всего, нарушит любое мирное соглашение и обвинит Украину в его несоблюдении.
Дословно: "Недавние призывы Путина к прямому телефонному разговору с Трампом являются лишь последним шагом Путина, направленным на то, чтобы позиционировать Россию и США как равных на мировой арене. Российские инсайдерские источники недавно заявили, что Путин стремится затянуть переговоры о возможном временном прекращении огня, и недавние публичные заявления Путина согласуются с этими инсайдерскими заявлениями".
Детали: Американская разведка считает, что Путин остается преданным идее захвата Украины, что согласуется с долгосрочными оценками ISW относительно его стратегических целей.
Издание The Washington Post со ссылкой на засекреченные документы разведки США сообщило, что Путин и в дальнейшем стремится установить контроль над Украиной.
Четыре представителя западных разведок и два члена Конгресса США заявили 18 февраля в интервью NBC, что нет никаких доказательств готовности Путина к реальным мирным договоренностям.
По оценкам ISW, Кремль придерживается своих давних экспансионистских планов по полной капитуляции Украины, несмотря на переговоры с администрацией Дональда Трампа
Ключевые выводы ISW за 14 марта:
- ISW не обнаружила никаких геолокационных доказательств того, что российские войска окружили значительное количество украинских подразделений в Курской области или на других участках вдоль линии фронта в Украине.
- Путин ухватился за заявление президента США Дональда Трампа о якобы окружении украинских войск в Курской области, чтобы отвлечь внимание от своего недавнего отказа от американо-украинского предложения о прекращении огня.
- Заявления Кремля после встречи Путина со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта подчеркивают его отказ от американо-украинской инициативы по прекращению огня и дальнейшее нежелание участвовать в переговорах для завершения войны в Украине.
- Российские войска несколько продвинулись к международной границе в Курской области 14 марта, однако украинские силы все еще удерживают там ограниченные позиции.
- Последовательные украинские удары по российским средствам противовоздушной обороны позволяют украинским беспилотникам дальнего радиуса действия все чаще проникать сквозь российскую систему ПВО в глубокий тыл, в частности в Московскую область.
- Украинские военные реорганизовали 3-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в 3-й армейский корпус, еще раз продемонстрировав усилия Вооруженных сил Украины по переходу к корпусной структуре.
- Европейские союзники Украины продолжают оказывать военную помощь и техническую поддержку и демонстрируют заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества.
- Украинские войска продвинулись вперед в Торецке, а российские – вблизи Северска и Покровска.