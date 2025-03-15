Путин отказывается от переговоров о прекращении огня – ISW

Лидер Кремля Владимир Путин не рассматривает возможность прекращения огня в Украине и пытается затянуть процесс любых мирных договоренностей.

Источник: ISW

Детали: Аналитики ISW отмечают, что заявления Кремля после встречи Путина со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта подтверждают его нежелание поддержать инициативу США и Украины о прекращении огня. Вместо этого Кремль стремится затянуть переговорный процесс или, в случае согласия на временное перемирие, использовать его для отдыха и перевооружения российских войск.

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Согласно оценке ISW, Путин, скорее всего, нарушит любое мирное соглашение и обвинит Украину в его несоблюдении.

Дословно: "Недавние призывы Путина к прямому телефонному разговору с Трампом являются лишь последним шагом Путина, направленным на то, чтобы позиционировать Россию и США как равных на мировой арене. Российские инсайдерские источники недавно заявили, что Путин стремится затянуть переговоры о возможном временном прекращении огня, и недавние публичные заявления Путина согласуются с этими инсайдерскими заявлениями".

Детали: Американская разведка считает, что Путин остается преданным идее захвата Украины, что согласуется с долгосрочными оценками ISW относительно его стратегических целей.

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Издание The Washington Post со ссылкой на засекреченные документы разведки США сообщило, что Путин и в дальнейшем стремится установить контроль над Украиной.

Четыре представителя западных разведок и два члена Конгресса США заявили 18 февраля в интервью NBC, что нет никаких доказательств готовности Путина к реальным мирным договоренностям.

По оценкам ISW, Кремль придерживается своих давних экспансионистских планов по полной капитуляции Украины, несмотря на переговоры с администрацией Дональда Трампа

Ключевые выводы ISW за 14 марта: