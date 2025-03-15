У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА
Субота, 15 березня 2025, 06:40
Шість станцій червоної лінії київського метро тимчасово закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро" призупинено через пошкодження колій під час демонтажу Дарницького шляхопроводу.
Джерело: Київська міська державна адміністрація
Деталі: За даними КМДА, під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів упав на колії метро та частково їх пошкодив.
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Дослівно: "6 наземних станцій "червоної лінії" метро закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями "Лісова" і "Дніпро".
Деталі: На місці аварії працюють фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень і проводять ремонтні роботи. Орієнтовний час відновлення руху – 4-5 годин.