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У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА

Іван Д'яконовСубота, 15 березня 2025, 06:40
У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА
Ілюстративне фото: Getty Images

Шість станцій червоної лінії київського метро тимчасово закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро" призупинено через пошкодження колій під час демонтажу Дарницького шляхопроводу.

Джерело: Київська міська державна адміністрація

Деталі: За даними КМДА, під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів упав на колії метро та частково їх пошкодив.

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Дослівно: "6 наземних станцій "червоної лінії" метро  закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями "Лісова" і "Дніпро".

Деталі: На місці аварії працюють фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень і проводять ремонтні роботи. Орієнтовний час відновлення руху – 4-5 годин.

метроКиїв
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