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В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА

Иван ДьяконовСуббота, 15 марта 2025, 06:40
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
Иллюстративное фото: Getty Images

Шесть наземных станций красной линии киевского метро временно закрыты на вход для пассажиров. Движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" приостановлено из-за повреждения путей во время демонтажа Дарницкого путепровода.

Источник: Киевская городская государственная администрация

Детали: По данным КГГА, во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов упал на пути метро и частично их повредил.

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Дословно: "6 наземных станций „красной линии" метро закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр".

Детали: На месте аварии работают специалисты, которые оценивают масштабы повреждений и проводят ремонтные работы. Ориентировочное время восстановления движения – 4-5 часов.

метроКиев
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