Ліквідовано другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі – премʼєр Іраку

Під час спільної операції іракської розвідки та міжнародної коаліції під керівництвом США в Іраку був ліквідований один із найвищих керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абдалла Маккі Мусліх аль-Ріфаї, відомий як "Абу Хадіджа".

Джерело: прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа ас-Судані, передає Fox News

Деталі: Прем’єр назвав його "одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі".

Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що їхні сили, спільно з іракськими розвідувальними та силовими структурами, завдали авіаудару в провінції Анбар, унаслідок якого було ліквідовано "другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі", а також главу глобальних операцій угруповання.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw