Ліквідовано другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі – премʼєр Іраку

Під час спільної операції іракської розвідки та міжнародної коаліції під керівництвом США в Іраку був ліквідований один із найвищих керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абдалла Маккі Мусліх аль-Ріфаї, відомий як "Абу Хадіджа".

Джерело: прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа ас-Судані, передає Fox News

Деталі: Прем’єр назвав його "одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі".

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Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що їхні сили, спільно з іракськими розвідувальними та силовими структурами, завдали авіаудару в провінції Анбар, унаслідок якого було ліквідовано "другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі", а також главу глобальних операцій угруповання.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

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Дослівно CENTCOM: "Як емір ІДІЛ, що приймає рішення на найвищому рівні, Абу Хадіджа відповідав за операції, логістику і планування ІДІЛ у всьому світі, а також керував значною частиною фінансів глобальної організації угруповання".

Деталі: Американські та іракські сили, які прибули на місце після удару, виявили двох ліквідованих терористів, обох у поясах смертника та з кількома видами зброї. ДНК-ідентифікація підтвердила, що одним із них був Абу Хадіджа.

"Абу Хадіджа був одним із найважливіших членів ІДІЛ у світі. Ми продовжимо знищувати терористів і руйнувати їхні угруповання, які загрожують нашій батьківщині, союзникам і партнерам у регіоні та за його межами", – наголосив командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла.

Свою реакцію також висловив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Пряма мова Трампа: "Сьогодні утікач, лідер ІДІЛ в Іраку, був ліквідований. Наші відважні воїни безжально вистежували його. Його жалюгідне життя завершено разом з іншим членом ІДІЛ у координації з урядом Іраку та Курдським регіональним урядом. Мир через силу".