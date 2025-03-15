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Ліквідовано другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі – премʼєр Іраку

Іван Д'яконовСубота, 15 березня 2025, 07:28
Ліквідовано другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі – премʼєр Іраку
F-16 Fighting Falcon військово-повітряних сил США. Фото: CENTCOM

Під час спільної операції іракської розвідки та міжнародної коаліції під керівництвом США в Іраку був ліквідований один із найвищих керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абдалла Маккі Мусліх аль-Ріфаї, відомий як "Абу Хадіджа".

Джерело: прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа ас-Судані, передає Fox News

Деталі: Прем’єр назвав його "одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі". 

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Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що їхні сили, спільно з іракськими розвідувальними та силовими структурами, завдали авіаудару в провінції Анбар, унаслідок якого було ліквідовано "другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі", а також главу глобальних операцій угруповання.

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Дослівно CENTCOM: "Як емір ІДІЛ, що приймає рішення на найвищому рівні, Абу Хадіджа відповідав за операції, логістику і планування ІДІЛ у всьому світі, а також керував значною частиною фінансів глобальної організації угруповання".

Деталі: Американські та іракські сили, які прибули на місце після удару, виявили двох ліквідованих терористів, обох у поясах смертника та з кількома видами зброї. ДНК-ідентифікація підтвердила, що одним із них був Абу Хадіджа.

"Абу Хадіджа був одним із найважливіших членів ІДІЛ у світі. Ми продовжимо знищувати терористів і руйнувати їхні угруповання, які загрожують нашій батьківщині, союзникам і партнерам у регіоні та за його межами", – наголосив командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла.

Свою реакцію також висловив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Пряма мова Трампа: "Сьогодні утікач, лідер ІДІЛ в Іраку, був ліквідований. Наші відважні воїни безжально вистежували його. Його жалюгідне життя завершено разом з іншим членом ІДІЛ у координації з урядом Іраку та Курдським регіональним урядом. Мир через силу".

тероризмІракСША
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